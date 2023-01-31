Show TV'nin Kızılcık Şerbeti bu kez fena çıldırttı! Seyircilerden kanala büyük tepki...

Show TV ekranında yayınlanan, başrollerinde Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi önemli isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi 14. bölümüyle yine gecenin en çok izlenen dizisi olurken, bazı sahneler ekran başındakilere saç baş yoldurttu. İşte yaşananlar...

Show TV ekranında her Cuma akşamı yayımlanan, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Günger ve Settar Tanrıöğren'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yayınlanan 14. bölümü ile yine geceye damga vurdu. Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dizi bu kez biraz fazla ileri giderek seyircilerin tüm tepkisini üzerine çekti.

Yayınlanan her bölümü ortalığı fena halde karıştıran Kızılcık Şerbeti dizisindeki son gelişmeler kimsenin tahmin edebileceği cinsten değil.

Uzun süredir tepkilerin odağında yer alan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu sefer ekran başındaki seyirciyi yine çılgına çevirdi.

Kızılcık Şerbeti Doğa ve Fatih arasında yaşananlar seyirciyi çılgına çevirmiş tepkiler durmak bilmemişti.

Yaşananlar bu sefer Kızılcık Şerbeti dizisini izleyen herkesi ayağa kaldırmış durumda.

Kızılcık Şerbeti 14. Bölüm de Nursema ve Umut arasındaki yakınlaşma sahnesi ekran başındakileri çıldırttı.

Daha önceki bölümlerde görüşmeleri bile yasak olan Nursema ve Umut’un bu yakınlaşma sahnesi sonrası herkes yine birbirine düşecek.

Nursema’nın Umut’un kazağını çıkardığı anlar ve Umut’un Nursema’nın göğsüne doğru uzandığı anlar seyircinin büyük tepkisini çekti.

Kızılcık Şerbeti Nursema ve Umut arasındaki yakınlaşmayı öğrenen ailesinin tepkisi çok büyük olacak.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki bu sahnelerin ardından sürpriz ayrılıklar bile yaşanacak gibi duruyor.

Kaynak: medyafaresi.com