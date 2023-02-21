Sıfırıncı Gün oyuncularından Acun Ilıcalı'ya şok hareket! Öyle bir iddia ortaya atıldı ki..

Sıfırıncı Gün oyuncularından Acun Ilıcalı'ya şok hareket! Öyle bir iddia ortaya atıldı ki..

Kuzey Makedonya'da çekimlerine başlanan, ilk bölümlerindeki mantık hataları nedeniyle sosyal medyada büyük eleştiri toplayan Sıfırıncı Gün'ün final yapacağı haberleri gündemden düşmüyor. Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Tv8 ekranında yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ün Acun Ilıcalı'ya bu davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz haftalarda yayın günü değiştirilen Sıfırıncı Gün dizisinin reytinglerde bekleneni vermediği ve final olacağı konuşuluyordu. Sıfırıncı Gün oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

'Takipten Çıktılar' İddiası

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre TV8'de yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisi artık ekrana gelmeyecek. Final bölümü bile yayınlanmayan dizinin oyuncuları Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın ise tepkilerini Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarak gösterdikleri öne sürüldü.

Kadrosunda Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Damla Colbay, Berk Cankat gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayın günü, çarşamba gününden cuma gününe alınmıştı.

Kaynak: medyafaresi.com

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