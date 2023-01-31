Star TV herkesi şaşırttı.. Yeni başlayan Ömer dizisi için flaş karar

Star TV ekranlarında yayınlanan TV dizisi ''Ömer'' iddialı bir giriş yaptı. Selahattin Paşalı; Gökçe Bahadır; Barış Falay gibi başarılı oyuncuların başrol kadrosunda yer aldığı dizi henüz 4 bölümdür ekranda olmasına rağmen TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini tahtından etmeyi başardı. Star TV'nin iddialı dizisi Ömer hakkında kanal yönetimi flaş bir karar aldı.

Star TV ekranlarında fırtına gibi esen ''Ömer'' dizisi izlenme rekorları kırıyor. Bilindiği gibi Barış Falay özellikle Star TV seyircilerinin çok sevdiği bir isim.

Başarılı oyuncu daha önce ''Menajerimi arayın ve Paramparça'' dizilerinde rol almıştı. İki dizide Star TV ekranlarında yayınlanıyordu. Barış Falay şimdi de ''Ömer'' dizisiyle seyirci karşısında.

Evlilik hakkında her şey dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Gökçe Bahadır'da ''Ömer'' dizisinde yer alıyor. Başarılı kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken ''Ömer'' dizisi henüz yeni başlamasına rağmen reytingleri alt üst etti.

Star TV bu başarıyı taçlandırmak istiyor ve kadroya yeni isimler dahil olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; OGM Pictures imzalı Ömer dizisinin kadrosuna genç oyuncu Simay Barlas dahil oldu. Barlas, Ömer’in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği Süreyya rolünü canlandıracak.

Gamze’ye büyük umutlarla evlilik teklif eden Ömer, aldığı cevapla büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yaşadığı hayal kırıklığının ardından Reşat’ın ısrarıyla Süreyya ile görüşmeyi kabul eden Ömer, tahmininden hızlı gelişen olaylar karşısında nasıl davranacak? Gamze, Ömer’in Süreyya ile görüşmesinden haberdar olacak mı?

Öte yandan Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Ömer dizisinin kadrosuna kısa bir süre sonra yeni oyuncularda dahil olacak.

DİZİ GELECEK SEZONDA DEVAM EDECEK Mİ?

Sezon ortasında başlayan ''Ömer'' dizisi vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Haziran ayında final yapacak. Ancak bu sezon finali olacak. Beklenmedik bir durum olmazsa ''Ömer'' dizisi eylül ayında yeniden seyirci karşısında olacak.

Kaynak: Gercekgundem.com