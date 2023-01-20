Star TV'nin Ömer Dizisi Şimdiden Ortalığı Karıştırdı! İşte Tepki Çeken Sahne...

Star TV'nin Ömer Dizisi Şimdiden Ortalığı Karıştırdı! İşte Tepki Çeken Sahne...

Star TV ekranında yayınlanan, başrollerini Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisi 2. bölümündeki bir sahneyle tüm dikkatleri üzerine çekerek tepkilerin odağı oldu.

Emine kardeşini emzirdiği sahne büyük tepki çekti bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu sahneyi dizinin profesyonelliğine uygun bulmadı.

Kadrosunda Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi, milyonları ekrana kilitledi.

Dizide Emine karakterini oynayan Çağla Naz Kargı'nın ağlayan kardeşini emzirerek susturması, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından garip karşılandı.

Ömer ve Gamze'nin zorlu aşkını anlatan Ömer dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciden tam puan aldı.

Üsküdar Selimiye'de çekilen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden birçok izleyicinin kalbini kazanmış durumda.

Ömer dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle eleştiri okların hedefi oldu.

Çağla Naz Kargı'nın canlandırdığı Emine karakteri, annesi evde olmadığı için erkek kardeşini emzirdi.

Sosyal medyanın gündemine oturan ilginç sahneyi Twitter'da çok sayıda yorum geldi.

Kaynak: medyafaresi.com

Eğlence
Muhalif medya karışıyor.. Halk TV, FOX TV, TELE1 ve KRT'ye yeni rakip
Muhalif medya karışıyor.. Halk TV, FOX TV, TELE1 ve KRT'ye yeni rakip
Şevket Çoruh'tan Hayranlarını Sevindiren Haber! Yeni Adresi Belli Oldu
Şevket Çoruh'tan Hayranlarını Sevindiren Haber! Yeni Adresi Belli Oldu
Müjde Ar'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Müjde Ar'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Barış Arduç'tan kızı Jan ve eşi Gupse'ye sevgi dolu sözler
Barış Arduç'tan kızı Jan ve eşi Gupse'ye sevgi dolu sözler
Cemre Baysel'in 'Aşk Filmi'ndeki partneri belli oldu
Cemre Baysel'in 'Aşk Filmi'ndeki partneri belli oldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit İkinci Çocuklarını Kucağına Aldı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit İkinci Çocuklarını Kucağına Aldı
17 Ocak reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam vs Üç Kız Kardeş hangisi daha önde
17 Ocak reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam vs Üç Kız Kardeş hangisi daha önde