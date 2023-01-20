Star TV'nin Ömer Dizisi Şimdiden Ortalığı Karıştırdı! İşte Tepki Çeken Sahne...

Star TV ekranında yayınlanan, başrollerini Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisi 2. bölümündeki bir sahneyle tüm dikkatleri üzerine çekerek tepkilerin odağı oldu.