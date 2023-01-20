Star TV'nin Ömer Dizisi Şimdiden Ortalığı Karıştırdı! İşte Tepki Çeken Sahne...
Star TV ekranında yayınlanan, başrollerini Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisi 2. bölümündeki bir sahneyle tüm dikkatleri üzerine çekerek tepkilerin odağı oldu.
Emine kardeşini emzirdiği sahne büyük tepki çekti bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu sahneyi dizinin profesyonelliğine uygun bulmadı.
Kadrosunda Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi, milyonları ekrana kilitledi.
Dizide Emine karakterini oynayan Çağla Naz Kargı'nın ağlayan kardeşini emzirerek susturması, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından garip karşılandı.
Ömer ve Gamze'nin zorlu aşkını anlatan Ömer dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciden tam puan aldı.
Üsküdar Selimiye'de çekilen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden birçok izleyicinin kalbini kazanmış durumda.
Ömer dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle eleştiri okların hedefi oldu.
Çağla Naz Kargı'nın canlandırdığı Emine karakteri, annesi evde olmadığı için erkek kardeşini emzirdi.
Sosyal medyanın gündemine oturan ilginç sahneyi Twitter'da çok sayıda yorum geldi.
Kaynak: medyafaresi.com