Survivor Türkiye 2005-2022 arası şampiyon olanların tam listesi

2005 yılından beri yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında şampiyon olanların yıllara göre tam listesini sizin için derledik

2022 Survivor Türkiye Şampiyonu - Nisa Bölükbaşı

Canlı yayında kazananın belli olacağı yarışmada son ikiye Adem ve Nisa kaldı. Tersane İstanbul'da gerçekleşen finalin birincisi Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa'nın şampiyon olması sosyal medyayı iki böldü. Çoğu izleyici Nisa'ya torpil yapıldığını iddia etti.

2021 Survivor Türkiye Şampiyonu - İsmail Balaban

Galataport İstanbul'da düzenlenen Survivor 2021'de canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Poyraz ve İsmail adını büyük finale yazdırmıştı. Canlı SMS oylaması sonrası Acun Ilıcalı şampiyonu açıkladı. Büyük finalde Poyraz'ı geçen İsmail, Survivor 2021 şampiyonu oldu.

2020 Survivor Türkiye Şampiyonu - Cemal Can Canseven

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Survivor yarışmasında fenomen Danla Bilic'in yakın arkadaşı Cemalcan Canseven sms oylaması sonucunda oyuncu Barış Murat Yağcı'ya karşı üstünlük sağlayarak birinci oldu.

2019 Survivor Türkiye Şampiyonu - Yusuf Karakaya

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mücadelede final mücadelesinde Seda ile karşı karşıya gelen Yusuf şampiyon olmuştu.

2018 Survivor Türkiye Şampiyonu - Adem Kılıççı



2017 yılında finalde kaybeden milli boksör, Survivor 2018 yarışmasında finalinde Nagihan Karadere ile mücadele etti ve şampiyon oldu.

2017 Survivor Türkiye Şampiyonu - Ogeday

Adem Kılıççı ile final mücadelesi veren Ogeday mücadeleden galip çıkmış ve şampiyon olmuştu.

2016 Survivor Türkiye Şampiyonu - Çağan Atakan Arslan

Final oyununda Serkay Tütüncü'yü mağlup eden Atakan 2016 yılının şampiyonu olmuştu.

2014-2015 Survivor Türkiye Şampiyonu - Turabi

2014 yılında yapılan yarışmada Turabi final oyununda şarkıcı Gökhan Keser'i mağlup etmiş sonraki yıl yapılan Survivor All Star yarışmasında ise Merve Aydın'ı finalde mağlup ederek yine şampiyonluk koltuğuna oturmuştu.

2013 Survivor Türkiye Şampiyonu - Hilmi Cem

Final yarışmasında Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ile karşı karşıya gelen Hilmi cem şampiyon olmuştu.

2012 Survivor Türkiye Şampiyonu - Nihat Altınkaya

Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan Nihat Altınkaya 2012 yılında Hasan Yalnızoğlu ile olan sms mücadelesinden galip çıkarak şampiyon olmuştu.

2011 Survivor Türkiye Şampiyonu - Derya Büyükuncu

İlk kez ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan Survivor yarışmasının finalide Nihat Doğan'ı mağlup ederek şampiyon olan isim Derya Büyükuncu olmuştu.

2010 Survivor Türkiye Şampiyonu - Merve Oflaz

2007'den sonra bir süre yayına ara veren Survivor'un 2010 yılı şampiyonu Merve Oflaz olmuştu. Hala başka bir kadın şampiyonun görülmediği programdan sonra Merve Oflaz eğitim aldı ve oyunculuk yapmaya başladı.

2007 Survivor Türkiye Şampiyonu - Taner Özdeş



2007 yılında ilk kez gerçekleşen Survivor Aslanlar-Kanaryalar isimli yarışmada Kanaryalar takımının oyuncusu Taner Özdeş şampiyon olmuştu. Taner Özdeş, final oyununda yine Kanaryalar takımından Ayşıl Özaslan'a karşı galibiyet kazanmıştı.

2006 Survivor Türkiye Şampiyonu - Derya Durmuşlar

Adadaki kişilerin ''Derya Abi'' dediği Derya Durmuşlar 2006 yılında yapılan ilk Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında şampiyonu olmuştu. Finalde Yunan yarışmacı Amfikratis Zachariadis'e karşı galip olan isim 2011 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetti

2005 Survivor Türkiye Şampiyonu - Uğur Pektaş



Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Uğur Pektaş, 2005 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor'ın ilk şampiyonu olma özelliğini taşıyor. Finalde Özgür Şimşek karşısında yarışan Uğur birinci olarak ilk şampiyonluğa imzasını atmıştı.

