Survivor'a veda eden Seçkin Piriler'den olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Kaan Tangöze hakkında açıklama

Survivor 2023'te ilk hafta eleme heyecanı yaşayan Seçkin Piriler, üç haftanın geride kaldığı yarışmada elenen isim olmaktan kaçamadı. Survivor'a veda eden Piriler, olaylı bir şekilde ayrıldığı Duman grubunun solisti eski eşi Kaan Tangöze hakkında kendisine yöneltilen soruya 'soğuk' yanıtlar verdi.

Üç haftanın geride kaldığı Survivor 2023'te sağlık sorunları nedeniyle kısa sürede adadan ayrılan isimler dikkat çekti.

Ünlüler adına mücadele eden Seçkin Piriler, ilk hafta takım arkadaşlarının oyları sonucu eleme heyecanı yaşadı. Ancak Ümit Erdim'in veda etmesiyle potadan çıkmayı başardı.

Elemeden kısa süre sonra zorlu Survivor koşulları nedeniyle Berdan Mardini'nin ardından Seçkin Piriler'in de yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu. Acun Ilıcalı, 22 Ocak tarihli ada konseyinde "Maalesef bir yarışmacımız daha devam edemeyeceğini belirtti. Seçkin, Survivor şartlarının kendisi için çok zor olduğunu gördüğünü bize iletti" açıklamasını yaptı.

Survivor 2023 macerası çok kısa süren Seçkin Piriler, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen eski manken, "Ailemi çok özlemişim, çocuklarımı çok özlemişim. Orada her şeyin kıymetini daha iyi anladım" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Survivor'a gittiği sırada çocuklarını babaları olan Kaan Tangöze'ye bırakan Piriler, 'Döndükten sonra ya da giderken Kaan Bey ile konuştunuz mu?' sorusuna cevap verdi.

"Ben Kaan ile konuşmadım. Sadece çocuklarımı aldım. Pazar günleri zaten babaları onları görmek istediği zaman alıyor ve görüyor."

Kaynak: halktv.com.tr