Survivor'da gergin dakikalar! Murat Ceylan, bu hareket karşısında çileden çıktı...

Survivor 2023'te kıran kırana mücadele devam ederken, gergin dakikalar yine eksik olmadı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2023'te hüzün dolu anlar kısa sürede yerini sert rüzgarlara bıraktı. İşte ipleri geren olay...

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler’in kendi istekleri doğrultusunda ayrıldıkları Survivor’da yaprak dökümü devam ediyor. Yusuf Güney’in yarışmaya veda etmesi izleyiciler de şok etkisi yaratırken Survivor’ın yeni bölümüne büyük bir gerginlik damga vurdu.

Yeni bölümde ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, Survivor sunucusu Murat Ceylan’ı çileden çıkardı. Kural hatası yapan Aysu Keskin’in sayısı Murat Ceylan tarafından iptal edildi. Keskin, “Ben şimdi oynamıyorum. Kabul de etmiyorum" diye isyan etti. Fragmanın ilerleyen bölümünde Keskin yarışırken kullanılan bir objeyi Murat Ceylan’a doğru fırlattı.

Murat Ceylan, “Aysu bana mı attın bunu?” diye sordu. ''Evet'' yanıtını alınca, “Bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil” diyerek sitem etti ve elindekini geriye doğru fırlattı.

Kaynak: yerelingundemi.com