Survivor'da Şok İddia! 6 yarışmacı deprem nedeniyle ayrıldı mı?

Survivor'da Şok İddia! 6 yarışmacı deprem nedeniyle ayrıldı mı?

tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an sosyal medyada büyük eleştiri aldı! İddialara göre 6 isim yarışmadan ayrıldı..

Kahramanmaraş da 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem 6 Şubat'ta gerçekleşti ve 11 ili de etkiledi. Büyük yıkımın gerçekleştiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken 20 Şubat'ta Hatay da büyük bir deprem daha gerçekleşti.

Bu süreçte diziler ve yarışmalar yayın hayatına ara verdi. Ülkemizde milli yas ilan edildi. Ekranlarda yalnızca deprem yayınları sürerken 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu merak edildi.

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ BİLİYOR MU?

Sosyal medyada Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti. Bazı seyirciler bu durumda bir sorun görmedi.

İddiaya göre bu süreçte yarışmacılar otelde kaldı ve 6 yarışmacı Survivor'ı bıraktı.

Kaynak: medyafaresi.com

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