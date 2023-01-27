Survivor'ın iddialı ismiydi! Berdan Mardini iğne ipliğe döndü, suçunu ise ona attı...

Türkücü Berdan Mardini’nin ‘Survivor’ macerası kısa sürdü. Dominik’te çekilen yarışmadan yaşadığı rahatsızlık sonrası ayrılan Berdan Mardini önceki gün Türkiye’ye döndü. Ünlü türkücüyü havalimanında annesi ve çocukları karşıladı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Mardini, “Evlatlarımdan, ailemden 15 gün bile olsa uzak kalmam beni en çok zorlayan şey oldu” dedi.

15 Günde 6 Kilo Verdim

Hürriyet’te yer alan habere göre; sakallı imajı ve zayıflamış haliyle dikkat çeken Türkücü, “15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum. Ben size daha ne söyleyeyim arkadaşlar. Hep rivayettir dolaşır ya ‘Orada kesin arkadan Yemek veriyorlardır’ diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor’da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık” diyerek gülümsedi.

Sağlık Sorunu Yaşadı

Berdan Mardini Survivor’a katılacağı belli olan ilk isimdi. Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini, son bölümde sağlık sorunu yaşadı. Ödül oyununda tansiyonu düşen Berdan Mardini, Dominik’teki zorlu şartlara sadece 2 hafta dayanabildi.

Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Berdan Mardini’nin yarışmadan ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:

“Sevgili Berdan Mardini, Survivor’a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti.”

Kaynak: gazetekolektif.com