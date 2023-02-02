Tepki üstüne tepki yağmıştı.. FOX TV ''Yasak Elma'' dizisi için son kararını verdi

Tepki üstüne tepki yağmıştı.. FOX TV ''Yasak Elma'' dizisi için son kararını verdi

FOX TV ekranlarında yayınlanan TV dizisi ''Yasak Elma'' için final iddiaları ortalıkta dolaşıyordu. Kanal son kararını verdi

Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi olarak dikkat çekiyor. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Sevda Erginci ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisi tam 6 sezondur ekranda.

FİNAL YAPACAK İDDİALARI

Yasak Elma dizisinin haziran ayında final yaparak ekrana veda edeceği öne sürülmüştü. Bu gelişme üzerine kanala tepki üstüne tepki yağmıştı.

KANAL GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

FOX TV yönetimi final kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Yasak Elma dizisi gelecek sezonda da devam edecek.

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BÜYÜK İDDİA

Vatandanhaber.com'un derlemesine göre; Yasak Elma dizisi, ATV ekranlarında yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' dizisinin rekorunu kırmak istiyor. Dizi 7.sezon başlangıcında final yapmıştı.

Yasak Elma'da 200.bölümü yayınladıktan sonra final yapmak istiyor.

KAÇ BÖLÜM YAYINLANDI?

Yasak Elma'nın haftaya 157.bölümü ekrana gelecek

YENİ TRANSFER VAR

Öte yandan edinilen bilgilere göre Yasak Elma dizisinin kadrosunda yeni isimler yer alacak. Bu kapsamda 7.sezon öncesi dizinin kadrosuna çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

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