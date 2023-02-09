TRT1 dizisi Alsancak için önemli gelişme.. Ekranda yer almayacak

TRT1 dizisi Alsancak için önemli gelişme.. Ekranda yer almayacak

Perşembe akşamları ekrana gelen TRT1 dizisi Alsancak yayın akışından çıkarıldı. Dizinin başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali yer alıyordu.

Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin başrollerindeki TRT1 dizisi Alsancak 9 Şubat 2023 Perşembe akşamı ekrana gelecekti.

DEPREM NEDENİYLE ERTELENDİ

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle Alsancak dizisinin yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.

Haber7'de söz konusu erteleme kararıyla ilgili şöyle bir detay paylaşıldı;

.jpg

CAMDAKİ KIZ'DA YAYINLANMAYACAK

Öte yandan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisinin de bu akşam ekrana gelmeyeceği öğrenildi.

Gelecek hafta bu dizilerin ekrana gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

İLK ERTELEYEN FOX TV OLDU

Yasak Elma dizisi pazartesi akşama getirilecekti. FOX TV dizilerini erteleyen ilk TV kanalı oldu. FOX TV yönetimi 6 yıldır ekranda olan Yasak Elma dizisini yayınlamak yerine deprem özel yayınını ekrana getirmişti.

Yasak Elma dizisinin önümüzdeki pazartesi günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre Yasak Elma dizisi pazartesi akşamı da ekrana gelmeyecek.

Eğlence
Starbucks'tan 'deprem' tepkileri üzerine gecikmeli taziye mesajı: 'Elimizden geleni yapacağız'
Starbucks'tan 'deprem' tepkileri üzerine gecikmeli taziye mesajı: 'Elimizden geleni yapacağız'
Yasak Elma bugün yok mu? FOX TV neden yayınlamamadı?
Yasak Elma bugün yok mu? FOX TV neden yayınlamamadı?
Survivor'a veda eden Seçkin Piriler'den olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Kaan Tangöze hakkında açıklama
Survivor'a veda eden Seçkin Piriler'den olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Kaan Tangöze hakkında açıklama
Armağan Çağlayan 'bu bir sitem değil' dedi, açıkladı: 'Hastalığımda iki kişinin aramaması beni çok üzdü'
Armağan Çağlayan 'bu bir sitem değil' dedi, açıkladı: 'Hastalığımda iki kişinin aramaması beni çok üzdü'
Didem Soydan özüne döndü! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu...
Didem Soydan özüne döndü! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu...
Zeynep Bastık, Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisiyle yakalandı! Kahkahalar havada uçuştu..
Zeynep Bastık, Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisiyle yakalandı! Kahkahalar havada uçuştu..
Aldatmak dizisinin güzel oyuncusu apar topar ameliyata alındı! Henüz ne olduğu bilinmiyor
Aldatmak dizisinin güzel oyuncusu apar topar ameliyata alındı! Henüz ne olduğu bilinmiyor