TRT1 dizisi Alsancak için önemli gelişme.. Ekranda yer almayacak

Perşembe akşamları ekrana gelen TRT1 dizisi Alsancak yayın akışından çıkarıldı. Dizinin başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali yer alıyordu.

Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin başrollerindeki TRT1 dizisi Alsancak 9 Şubat 2023 Perşembe akşamı ekrana gelecekti.

DEPREM NEDENİYLE ERTELENDİ

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle Alsancak dizisinin yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.

Haber7'de söz konusu erteleme kararıyla ilgili şöyle bir detay paylaşıldı;

CAMDAKİ KIZ'DA YAYINLANMAYACAK

Öte yandan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisinin de bu akşam ekrana gelmeyeceği öğrenildi.

Gelecek hafta bu dizilerin ekrana gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

İLK ERTELEYEN FOX TV OLDU

Yasak Elma dizisi pazartesi akşama getirilecekti. FOX TV dizilerini erteleyen ilk TV kanalı oldu. FOX TV yönetimi 6 yıldır ekranda olan Yasak Elma dizisini yayınlamak yerine deprem özel yayınını ekrana getirmişti.

Yasak Elma dizisinin önümüzdeki pazartesi günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre Yasak Elma dizisi pazartesi akşamı da ekrana gelmeyecek.