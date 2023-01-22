TRT1'in Al Sancak dizisinde izleyenlerin gözünden kaçmayan büyük hata! Olay oldu...

TRT1'in Al Sancak dizisinde izleyenlerin gözünden kaçmayan büyük hata! Olay oldu...

TRT1 ekranında yayınlanan askeri dizi Al Sancak, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara geldi. Yüksek reytinglerle başlayan dizi, gözden kaçmayan bir hata ile sosyal medyada linç edildi.

2023 yılı için televizyonun en heyecanla beklenen yapımlarından olan 'Al Sancak' geçtiğimiz perşembe günü ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında seyircinin karşısına çıktı.

Başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan ve Ahmet Yenilmez gibi başarılı isimler de bulunuyor.

Türk askerinin vatanseverliğini ve başarısını konu alan dizi, yayınlanan ilk bölümünün ardından yüksek reytingler almayı başardı.

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Ancak dizideki 'kadın piyade' detayı izleyicilerin gözünden kaçmadı ve kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

Ülkemizdeki kadın subaylar yönerge gereği cephede savaşamıyor, dolayısıyla tank ve piyade sınıflarına giremiyorlar.

Askeri dizide yapılan hata nedeniyle sosyal meydada dizinin yapım ekibi eleştirildi;

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Kaynak: onedio.com

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