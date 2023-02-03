TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisinden sıcak gelişme! Kadroya öyle bir isim katıldı ki...
TRT ekranında yayınlanan, başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akutsa'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Diziye katılan oyuncunun İrem Helvacıoğlu ile benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.
Yürek Çıkmazı nefes kesen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Gold Film’in ilgiyle izlenen dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selen Öztürk, Serdar Gözelekli’in yönettiği TRT’nin dizisinin ekibine katıldı.
Selen Öztürk diziye 'Kader' rolüyle dahil olacak ve Yılmaz’la (Mesut Akusta) karşılaşıp ailenin hayatına dahil olacak.
Selen Öztürk Kim?
23 Temmuz 1980'de İzmir'de dünyaya gelen Selen Öztürk, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında tamamladı.
Öztürk, 2002 yılında vizyona giren 'Aşklar Ege'de Kaldı' filmiyle ilk kez izleyici karşısına çıktı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Gülfem Hatun' karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.
Benim Adım Gültepe, Hatırla Gönül, Payitaht: Abdülhamid, Atiye ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi birçok başarılı projede yer aldı.
Kaynak: sacitaslan.com - vatandanhaber.com