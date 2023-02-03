TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisinden sıcak gelişme! Kadroya öyle bir isim katıldı ki...

TRT ekranında yayınlanan, başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akutsa'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Diziye katılan oyuncunun İrem Helvacıoğlu ile benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.