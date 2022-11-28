TV8 üzücü haberi duyurdu! Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor

Televizyon ekranlarının yeni sezon işlerinden Tuzak dizisi için final kararı alındı. Acun Ilıcalı bu dizi için büyük umutlar besliyordu.

Ancak işler istenildiği gibi gitmedi. TV8 ekranında yayın hayatına başladığından beri reyting sıralamasında kanalın beklentilerini karşılayamayan dizi, 13. bölümde seyircilere veda ediyor.

İDDİALI BAŞROL KADROSU BULUNUYORDU!

Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın yer aldığı, yapımcılığını ACUNMEDYA ve Fabrika Yapım’ın üstlendiği dizinin önce yayın saati değiştirilmişti. Sonrasında ise beklenmedik final kararı geldi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; 30 Kasım Çarşamba gününden itibaren 22.30’a alınan dizi için ise bugün final kararı verildi. Alınan karar ekibe de bildirildi.

OYUNCU EKİBİ DE ŞAŞKIN!

Aytaç Çiçek’in yönettiği, senaryosunu ise; Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu’nun kaleme aldığı Tuzak, 13. bölümünde ekrana veda ederken dizinin oyuncuları da alınan karara şaşkın. Hatta başrol kadrosu dahil yan karakterlere de teklif yağdığı iddia ediliyor.