Usta oyuncu Yürek Çıkmazı dizisiyle ekranlara dönüyor
TRT1 ekranında yayınlanan, başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta ve Mehmet Aslantuğ'un paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi 10 gün aranın ardından yeni yönetmeni ve yeni oyuncusuyla izleyici karşısına çıktı.
Yürek Çıkmazı dizisi deprem nedeniyle verilen aranın ardından dün akşam yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Aynı gün dizi yeni yönetmeni Bahadır İnce’yle 10 gün aradan sonra sete çıktı.
Yürek Çıkmazı’nın ekibine son olarak bir yeni oyuncu daha atıldı. Dizinin ekibine katılan son olarak dahil ola Kader’in (Selen Öztürk) ablası Solmaz rolüne başarılı oyuncu Ceren Erginsoy hayat verecek.
Kaynak: birsenaltuntas.com