Yalı Çapkını, Acun Ilıcalı'yı da solladı! Acun'un başını ağrıtacak sonuçlar gecikmedi...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranın yayınlanan ve sezona iddialı giriş yapan Tuzak, reytinglerde gerilemeye devam ediyor. Sebebi ise aynı gün Star TV ekranında yayınlanan Yalı Çapkını. Ilıcalı'nın başını ağrıtan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisi Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında ilk sırada. Dizi 30'dan fazla ülkeye satıldı.

Dizi bir yandan RTÜK'e en çok şikayet edilen diziler arasında yer alırken bir yandan da en popüler diziler arasında 1. sıraya yükseldi.

Acun Ilıcalı yönetimindeki TV8'in iddialı dizisi 'Tuzak' popülerlik tahtını Star TV ekranlarında yayınlanan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisine kaptırdı.

televizyongazetesi.com'un haberine göre; Acun'u üzecek veriler paylaşıldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi, Çarşamba akşamından Perşembe akşamına alındı. Dizi, reytingleri düşük gelince bir süre ileri saatte de yayınlandı ve final söylentilerine maruz kaldı. Ancak Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklama ile devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: yurtgazeteci.com.tr

