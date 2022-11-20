Yalı Çapkını dizisinde mide bulandıran sahne! Annesi yaşındaki kadınla inanılmaz anlar

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki bir sahne seyircilerin büyük tepkisine neden oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırarken bir yandan da tepki çeken sahnelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Evin hizmetçilerinden olan Sultan'la Ferit arasındaki iğrenç ilişki sonunda ortaya çıktı.

Sultan ve Ferit'in yakınlaşması büyük tepkiye yol açtı!

Mutfakta Sultan ve Ferit'in birlikte olduğuna dair görüntüler sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı.

Ferit ve Sultan arasındaki yaş farkı büyük tepki çekti. Yaşanan bu rezalet sonrası çok sayıda kişi Yalı Çapkını dizisindeki çarpık ilişkilere tepki göstererek dizinin kaldırılmasını bile istediler!

YİNE DE EN ÇOK İZLENEN DİZİ!

Tüm bu eleştirilere rağmen Yalı Çapkını dizisinin yine de en çok izlenen dizi olması ise dikkat çekiyor.

Karar gazetesi'nde yayınlanan özel bir haberde de Yalı Çapkını dizisindeki skandal sahneye yer verildi.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını dizisinde olaylar bitmiyor. Sahneleriyle çok sayıda izleyenin tepkisini çeken dizide yine skandal bir sahne yaşandı. Ferit ve Sultan'ın yakınlaşması herkesi kızdırdı.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE SKANDAL SAHNE

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde gösterilen bir sahne büyük tepki çekti.

Hizmetçi rolünü İrem Altuğ (Sultan) ve Mert Ramazan Demir (Ferit) arasındaki yakınlaşma sahnesini görenler gözlerine inanamadı.

İZLEYEN SİNİRLENDİ

Dizi takipçileri "Annesi yaşında kadınla", "Bu sahne doğru değil" şeklinde yorumlar yazıldı.

ÇOCUK FERİT'İN !

Öte yandan Sultan'ın küçük çocuğunun da Ferit'ten olduğu öne sürülüyor. Bu konuyla ilgili gerçeğin de önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde de Ferit'in İfakat'ın oğlu olduğu öne sürülmüştü.