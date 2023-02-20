Yalı Çapkını dizisine kim katıldı? Pelin'in annesi kim olacak? Yalı Çapkını bu hafta var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki Yalı Çapkını dizisi yine sürükleyici olaylara sahne olacak. Diziye yeni bir oyuncu daha katıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisinin takipçileri deprem nedeniyle ara verilen yayını dört gözle bekliyor. OGM Pictures imzalı dizi yine çok heyecanlı ve renkli olaylara sahne olacak.

Seyran (Afra Saraçoğlu) ile büyük bir yüzleşme yaşayacağı Pelin (Buçe Buse Kahraman) arasındaki savaş kızışacak ve Seyran’ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak. Bu arada diziye yeni bir karakter daha katılacak.

Başarılı oyuncu Toprak Sağlam, Yalı Çapkını’na “Zerrin” rolüyle dahil olacak ve Pelin’in annesini canlandıracak.