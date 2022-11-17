Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'den kadınları kızdıran sözler! Tepki büyük

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri de Yalı Çapkını dizisi. Reyting raporlarına bakıldığında Yalı Çapkını dizisinin tüm kategorilerde birinci olduğu görülüyor. Başarıdan başarıya koşan Yalı Çapkını dizisi reyting başarısını kuşkusuz dizide oynayan oyunculara ve dizinin hikayesine borçlu.

Dizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük izlenmeler elde ediliyor. Diziyi yurt dışından satın almak isteyen televizyon kanalları da var.

Reyting başarısı bu denli büyük olunca dizinin oyuncuları da dikkat çekiyor ve özel hayatları merak ediliyor. Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'de en çok merak edilen oyunculardan biri. Yakışıklı oyuncu yaptığı 'Aşk' açıklamasıyla kadın takipçilerinin tepkisini çekti.

Vogue'a açıklama yapan Yalı Çapkını'nın yakışıklısı 'Aşka inanmıyorum' deyince sosyal medyanın diline düştü.

Mynet.com'da yer alan habere göre; "Ben hayatta birini tanımakla ilgileniyorum" diyen Mert Ramazan Demir açıklamasının devamında "Birisiyle vakit geçirmekle ve o kişiyi tanımakla alakadarım. Aşka inanmıyorum" dedi.

TEKLİF YAĞDI

Öte yandan Mert Ramazan Demir'in açıklamasına bazı kadın takipçileri tepki gösterirken bazı takipçileri ise teklifte bulundu. Mert Ramazan Demir'e aşklarını ilan ettiler.

Yalı Çapkını Ferit'in sözleri sosyal medyanın diline düştü. Demir'in sözlerini duyan sosyal medya takipçileri "Gel ben seni inandırırım", "Ben de inanmıyorum üzülme" gibi yorumlarla oyuncuyu ti'ye aldı.

1998 doğumlu olan Mert Ramazan Demir son dönemin en çok dikkat çeken oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Başarıdan başarıya koşan Mert Ramazan Demir daha önce çok sayıda dizide yer almıştı. Ancak en büyük çıkışını Yalı Çapkını dizisiyle yakaladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları seyircilerle buluşuyor. Ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin en az üç sezon sürmesi de bekleniyor.