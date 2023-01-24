Yalı Çapkını final mi yapıyor? Gülseren Budayıcıoğlu son noktayı koydu!

Yalı Çapkını başladığı ilk günden bu yana reytinglere damgasını vurmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan Yalı Çapkını’nda iddialara göre kriz yaşanıyor. Eserin sahibesi Gülseren Budayıcıoğlu’nun artık hikayeyi sonlandırmak istediği öne sürüldü.

Sosyal medyada yer alan söylentilere göre; Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidiş şeklinden rahatsızlık duymaya başladı ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Bu iddia büyük ses getirirken akıllara da Mert Ramazan Demir iddiasını getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir hakkında, oynadığı Ferit karakterinin hikayesinden rahatsızlık duyduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: gazetekolektif.com