Yalı Çapkını'nda ağlatan ayrılık! Dizinin başrolü Mert Ramazan Demir hakkında beklenmedik karar

Yalı Çapkını'nda ağlatan ayrılık! Dizinin başrolü Mert Ramazan Demir hakkında beklenmedik karar

Star TV ekranında yayınlanan, başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin final sahnesi akılları karıştırdı. Yayınlanan son bölümünde yaşananlar Ferit'in diziden ayrılacağı dedikodularını kuvvetlendirdi.

Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizide Ferit karakterine Mert Ramazan Demir hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde dizi gündemine dair haberler paylaşan bir Twitter hesabı, Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağı iddiasını gündeme getirmişti.

Yalı Çapkını’nın 19. bölümünün final sahnesine Ferit ve Kazım’ın kavga sahnesi damga vurdu. Pelin’in arkadaşı Serter’in adamları Ferit ve Kazım ile kavga etmeye başladılar. Kavga sırasında Kazım’a doğrultulan silahın önüne Ferit atladı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan bölümün ardından yorumda bulundular. İşte o yorumlar:

Seyran dahil herkes Ferit'in yaptıklarını unutsun diye vurulma sahnesi yazmaları şaka mı bu adam ne zaman yaptıklarının bedelini gerçekten ödeyecek.

Ne yani Ferit vuruldu mu şimdi?

Hayat Kazım papanın kızının kocasının metresinin sevgilisinin dayısının adamları tarafından vurulması kadar saçma.

Gidecek çıkacak dedikçe 20 bölüm olacak hala dizide. Ben böyle rezillik görememiştim izlememiştim.

Kaynak: mynet.com

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