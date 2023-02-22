Yalı Çapkını'nda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Seyran'dan beklenmedik hareket...

Star TV ekranında yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in üstlendiği Yalı Çapkını dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 24 Şubat Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını'nda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu ‘Yalı Çapkını’ yeni bölümüyle 24 Şubat Cuma akşamı Star’da. Seyran’dan beklemeyen hamle. 24 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit’i de işlere dahil eden Halis Ağa’nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin’in arasındaki duygular yoğunlaşır.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şöyle:

“Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer.”

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

‘Yalı Çapkını’, yeni bölümüyle 24 Şubat Cuma günü Star’da!

Kaynak: televizyongazetesi.com