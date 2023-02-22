Yalı Çapkını'nda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Seyran'dan beklenmedik hareket...

Yalı Çapkını'nda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Seyran'dan beklenmedik hareket...

Star TV ekranında yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in üstlendiği Yalı Çapkını dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 24 Şubat Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını'nda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu ‘Yalı Çapkını’ yeni bölümüyle 24 Şubat Cuma akşamı Star’da. Seyran’dan beklemeyen hamle. 24 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit’i de işlere dahil eden Halis Ağa’nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin’in arasındaki duygular yoğunlaşır.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şöyle:

“Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer.”

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

‘Yalı Çapkını’, yeni bölümüyle 24 Şubat Cuma günü Star’da!

Kaynak: televizyongazetesi.com

Eğlence
Burcu Biricik'ten dizi sektörüyle ilgili dikkat çeken talebe tam destek: Anlatmaya çalıştığım bu!
Burcu Biricik'ten dizi sektörüyle ilgili dikkat çeken talebe tam destek: Anlatmaya çalıştığım bu!
Yılmaz Özdil duyurdu! 'Ekranların Kraliçesi' Oya Başar, 'Olmaz Bu Kadar' programı ile ekranlara dönüyor
Yılmaz Özdil duyurdu! 'Ekranların Kraliçesi' Oya Başar, 'Olmaz Bu Kadar' programı ile ekranlara dönüyor
Bir ay önce milyonlar onu izlemişti! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremde hayatını kaybetti
Bir ay önce milyonlar onu izlemişti! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremde hayatını kaybetti
Fazıl Say, 'İstanbul depremi' uyarılarına isyan etti: Yeter! Anladık, öleceğiz
Fazıl Say, 'İstanbul depremi' uyarılarına isyan etti: Yeter! Anladık, öleceğiz
Hulusi Akar'ın '20 bin Suriyeli' açıklamasına Gülben Ergen sessiz kalamadı: Kapılarımızı kapatalım
Hulusi Akar'ın '20 bin Suriyeli' açıklamasına Gülben Ergen sessiz kalamadı: Kapılarımızı kapatalım
Şahan Gökbakar, Hatay'daki depremin ardından çileden çıktı: 'Milyar milyar yardım toplandı ama...'
Şahan Gökbakar, Hatay'daki depremin ardından çileden çıktı: 'Milyar milyar yardım toplandı ama...'
Şarkıcı Suavi'ye 'yaş' engeli! Eşi isyan etti: 70 yaşında dedikleri adam hala...
Şarkıcı Suavi'ye 'yaş' engeli! Eşi isyan etti: 70 yaşında dedikleri adam hala...