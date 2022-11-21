Yargı dizisinde sürpriz ayrılık: Pınar Deniz resmen açıkladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisine bir oyuncu veda etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi iddialı yolculuğunu sürdüren dizilerden biri. Pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan her bölüm izlenme rekorları kırmayı sürdürürken zaman zaman da kadroya yeni isimler katılıyor. Kimi oyuncular kalıcı olarak yoluna devam ederken kimi oyuncularda konuk olarak yer aldıktan sonra diziden ayrılıyorlar.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, söz konusu ayrılığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

SADECE 2 BÖLÜM YER ALMIŞTI

Son iki bölüm boyunca Müfettiş rolüyle dikkatleri üzerine çeken Yurdaer Okur, diziden ayrılacağı öğrenildi.

Karar.com'da yer alan habere göre; Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Pınar Çağlar Gençtürk gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Yargı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Yargı'da rol aldığı 2 bölüm boyunca oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yurdaer Okur, diziye veda etti.

Dizide Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Pınar Deniz de sosyal medya hesabından Yurdaer Okur'un diziye vedasının ardından paylaşımda bulundu.

SERDAR'DA AYRILDI!

Öte yandan Yargı dizisinde Serdar karakterine hayat veren oyuncu Eray Ertüren diziye veda etti. Diziye ölerek veda eden Eray Ertüren, seyirciler tarafından hiç sevilmeyen Serdar karakterine hayat veriyordu.

İlerleyen bölümlerde Yargı dizisinden bir kaç oyuncunun daha ayrılması bekleniyor.