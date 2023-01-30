Yargı seyircileri de şokta! Yeni projeyle seyirci karşısında olacağı duyuruldu

Yargı seyircileri de şokta! Yeni projeyle seyirci karşısında olacağı duyuruldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisinde Çınar karakterine hayat veren Arda Anarat yeni projesiyle seyirci karşısında olacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi izlenme rekorları kırmaya devam etmekte. Dizide yer alan oyuncular da başka projelerde seyirci karşısında yer almaya devam ediyor.

HERKESİ HAYRAN BIRAKTI

Genç kuşak gazetecilerinden Sadık Şimşek'in aktardığına göre; Kısa bir süre sonra Arda Anarat yeni projesiyle seyirci karşısında olacak. Performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Arda Anarat agresif bir şekilde yükselişini sürdürüyor.

PROJELERİN ARANAN YÜZÜ OLDU

Arda Anarat son dönemde teklif üstüne teklif alıyor. Yargı dizisindeki canlandırdığı Çınar karakteriyle büyük ilgi gören başarılı oyuncuya çok sayıda yapımcıdan teklif yağıyor. Hem Yargı dizisinde seyirci karşısında olan Arda Anarat hem de başka projelerde yer almayı sürdürüyor.

Son olarak ''Sıcak Kafa'' dizisinde başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu bu kez farklı bir projeyle seyirci karşısında olacak.

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YAYIN TARİHİ DE BELLİ OLDU

Yaz döneminde çekimleri yapılan Nefes Yer Eksi iki isimli sinema filmi 17 Şubat’ta izleyicilerle buluşacak. Murat Yıldırım’ın bir asker olarak yer alacağı hikaye 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan terör olaylarını anlatacak.

Murat Yıldırım’ın bir asker olarak yine aksiyon dolu anlarını izleyeceğiniz Nefes Yer Eksi İki isimli sinema filminde İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat da kadroda yer alıyor.

Arda Anarat'ın bu başarısı Yargı seyircilerini de şok etmiş durumda. Arda Anarat son dönemin en çok izlenen başarılı projelerinde yer almayı sürdürüyor.

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PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Arda Anarat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı içten paylaşımlarla dikkat çekiyor..

Kaynak: Gercekgundem.com- Vatandanhaber.com

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