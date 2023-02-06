Yasak Elma bugün yok mu? FOX TV neden yayınlamamadı?
Türkiye'de milli yas ilan edilirken bir çok TV dizisi yayın akışından çıkarıldı. O diziler arasında Yasak Elma dizisi de bulunuyor
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen deprem nedeniyle yayınlanmayacak.
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Yıkıcı depremin ardından Türkiye'de milli yas ilan edildi.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
1 hafta boyunca Türkiye'de okullar tatil edildi. Ayrıca meclis çalışmalarına ara verdi.
FOX TV'DE NE VAR?
An itibariyle FOX TV ekranlarında deprem özel yayını yapılıyor. Selçuk Tepeli'nin sunumuyla ekrana gelen FOX TV ana haber bülteni canlı olarak devam ediyor.