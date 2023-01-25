Yengeçler patlamaya hazır bir yanardağ gibi, Boğalar kazık yiyor: İşte günlük burç yorumu!

KOÇ BURCU

Bugünün Terazi'deki Yeni Ay, dikkatleri ilişkilere yönlendiriyor. Bir insanla barışmanızın zamanı gelmiş olabilir veya tartışan insanlar arasında barış sağlayabilirsiniz. Yeni Ay Mars ile kavuşum yapıyor, yeni bir şeye başlamak isteyebilirsiniz ama tereddüt edebilirsiniz. Devam edin, istediğinizi başaracaksınız!

Partneriniz varsa görüş farklılıklarını gidermek, karşılıklı beklentileri ifade etmek ve birlikte aynı yöne bakmak için ideal bir gün.

Yalnızsanız yeni karşılaşmalara, yeni insanlara açılmaya hazırsın!

ASLAN BURCU

Terazi'deki Yeni Ay ile coşku tavan yapıyor, başarılı olmak istiyorsunuz. Bilginin, fikirlerin, fırsatların devreye girebileceği ve akıllıca seçim yapmanızın gerekeceği bir gün olacak.. Ayrıca telefon görüşmeleri, randevular, konuşmalar ile meşgul olacaksınız ve gezegenler sizi ne düşündüğünüzü net ve yüksek sesle söylemeye itecek. Bir şey sizi sinirlendiriyorsa ve haklı olduğunu düşünüyorsanız, açık konuşacaksınız.

Partneriniz varsa partnerinizle birlikte yeni ve daha yapıcı bir yöne doğru yola çıkacaksınız.

Yalnızsanız iki kişi arasında seçim yapmak zorunda kalacaksınız.

YAY BURCU

Burcunuz için Terazi'deki Yeni Ay bir taze soluğunu temsil eder, yeni arzuları, yeni ihtiyaçları düşünmenizi sağlar. Büyük olmak için büyük hayaller kurmalısınız! Bir veya daha fazla kararla yüzleşmek için bir meydan okumada bulunabilirsiniz veya bir durumla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Kolay olmayacak, bu yüzden acele etmeyin.



Partneriniz varsa Partnerinizle olan ilişkinizi, bugün birlikte yürüdüğünüz yolu düşündüğünüzde mutluluk hissedeceksiniz.

Yalnızsanız bir mesaj ya da davet sizi çok mutlu edecek. Takdir edildiğinizi ve sevildiğinizi hissedeceksiniz.

BOĞA BURCU

Konu sıkı çalışmaya gelince, sizinle yarışmak çok zor. Ancak iş ve özel yaşam arasında bir denge bulmanız gerektiğinde sorular ortaya çıkıyor. Terazi'deki Yeni Ay, çözüm bulmak, daha uyumlu bir yaşam tarzı yaratmak için fırsatlar sunacak. Bu süreçte siz de kendinize daha iyi bakmalısınız.



Partneriniz varsa ilişki farklı bir hal almasını bir adıma ileriye gitmeyi istiyorsunuz.

Yalnızsanız Bugün tutku dolu bir macera yaşama olasılığı yüksek!

BAŞAK BURCU

Terazi'deki Yeni Ay, dikkatinizi şu anda endişelerinizi ateşleyen maddiyata yönlendirmeye zorluyor. Yeni Ay kavuşumu Mars eylemi teşvik ediyor! Yeni bir işe başlamanız veya daha fazla kazanmanızı sağlayacak yeni profesyonel fırsatların ortaya çıkması mümkün!

Partneriniz varsa Ay-Mars kavuşumu güzel fikirler bulmanızı sağlayacak. Bu fikirleri partnerinizle uygulayacaksınız.

Yalnızsanız güvensizlikten kurtulma zamanı geldi.

OĞLAK BURCU

Terazi burcundaki Yeni Ay, bir iş veya önemli bir hedefe doğru adımlar atmak veya bir proje başlatmak için ideal zamanın geldiğini duyurur. Kariyerinize yeni yollar açan, sizi başarılara ve ödüllere götürecek bir Yeni Ay olacak. Burcunuz için yılın en önemli günlerinden biri: spot ışığındasınız ve beceri veya yeteneklerinizi gösterebilir veya doğru insanlar tarafından fark edilebilirsiniz.

Partneriniz varsa küçük saçma bir kavga yaşanabilir,

Yalnızsanız bir kişiye olan güçlü hisler sizi üzebilir. Bu durumda kendinizi biraz soyutlamanız olayı daha net görmenizi sağlayacaktır.

İKİZLER BURCU

Bugünkü Terazi'deki Yeni Ay ile sahnenin merkezindesiniz, gezegenler aynı zamanda bazı karmaşık durumları çözme yeteneğinize de ışık tutuyor. Ayrıca, bir çekmecede kilitli kalmış bir yeteneğiniz varsa - sanatsal veya başka türlü - onu göstermek isteyeceksiniz.



Partneriniz varsa Yeni Ay ile birlikte yeni çözümler ve aradığınız uyumu bulmak için ideal bir gün.

Yalnızsanız beklenmedik bir olay bu Çarşambayı mahvedebilir. Plan değişikliği, iptal edilen bir randevu söz konusu olabilir.

TERAZİ BURCU

Burcunuzdaki Yeni Ay, yeni ve önemli bir olayı müjdeliyor ancak kendinizi başkalarının beklentilerine göre şartlandırmamanız çok önemli. Yapmanız gerekeni irade ve kararlılıkla yapın. Burcunuz için kolay değil ama başladığınızda kendinizi daha iyi ve özgür hissedeceksiniz. Fazla cömert olmak, istekli olmak, başkalarını gereğinden fazla düşünmek ve kendi ihtiyaçlarınızdan fedakarlık etmek yerine kendinize öncelik vermenin zamanı geldi.



Partneriniz varsa ve aranızda yanlış anlaşılmalar varsa, bugün açıklığa kavuşturma fırsatınız olacak.

Yalnızsanız "büyülemeye" ve aşık olmaya karar vereceksiniz!

KOVA BURCU

Terazi'deki Yeni Ay yeni bir döngüyü işaret ediyor, burcunuz için mükemmel bir şans olabilir. Bu aynı zamanda karşılaşacağınız bir fırsatı temsil ediyor! Yeni görevlerle önemli sorumluluklarla ya da sizi ve becerilerinizi geliştirecek bir seyahatle hatta bir taşınma ile karşılaşabilirsiniz.



Partneriniz varsa ilişkide küçük sorunlar varsa, kartlarınızı masaya koymak ve konuşmak için iyi bir gün.

Yalnızsanız başka bir şehirde veya yurtdışında yaşayan biriyle muhteşem bir buluşma yaşayacaksınız.

YENGEÇ BURCU

Terazi burcundaki Yeni Ay ile birlikte ev ve aile ön plana çıkıyor. Evinizi iyileştirmeye, her zaman istediğiniz konforu yaratmaya yönelik bir fikir veya projeyi keşfetmeye hazır hissedebilirsiniz. Ve sevdikleriniz aynı fikirde olmasa bile harekete geçmeye istekli olacaksınız. Aileden bir kişi sizinle hemfikir olabilir, hatta coşku da gösterebilir. Sonuç olarak orta yolu bulacaksınız.



Partneriniz varsa bugün aranızdaki gerginlik münakaşalara yol açabilir.

Yalnızsanız flörtünüz beklenmedik bir hareketiyle sinirlerinizi bozabilir.

AKREP BURCU

Terazi burcundaki Yeni Ay burcunuzun yakınında gerçekleşiyor bu durum sizi rahatsız eden ve çözümsüz gibi görünen bir sorunu veya durumu farklı bir açıdan incelemeye itebilir. Bu, bir çözüm bulmanızı sağlayacak. Bugün bir kişinin cesaret verici sözlerini duyabilirsiniz.



Partneriniz varsa bugün sevdiğiniz kişiyle değil yalnız kalmak istiyorsunuz.

Yalnızsanız Bir süre yalnız kalmak kötü bir fikir değil ama telefonunuzu sessize almayın, İlgi çekici bir metin mesajı gelebilir.

BALIK BURCU

Terazi burcundaki Yeni Ay'ın Mars ile birleşmesi, bir süredir ertelediğiniz bir kararı alma isteğini tetikleyebilir. Bu karar kaygınızı tetikliyorsa, güvenceye veya desteğe ihtiyacınız varsa, güvenebileceğinizi bildiğiniz bir kişiyle iletişime geçin. Ona güvenin. Siz olsaydınız siz de ona destek olurdunuz, öyle değil mi?



Partneriniz varsa romantik bir program, samimi bir akşam yemeği veya aşk dolu bir hafta sonu planlamak için doğru gün!

Yalnızsanız size hiçbir şey katmayan insanları kovalayarak zaman kaybetmeyin.