Yeni başlamıştı! Ömer dizisinin başrolünden şok ayrılık. Yerine gelen isim belli oldu...

Yeni başlamıştı! Ömer dizisinin başrolünden şok ayrılık. Yerine gelen isim belli oldu...

Star TV ekranında yayınlanan Ömer dizisinden ilk ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde 'bebek emzirme' sahnesiyle gündem olan dizi, bu sefer başrolün ayrılış haberiyle gündeme bomba gibi düştü.

Konusu ve oyuncularıyla büyük merak uyandıran Ömer dizisi Star TV'de yayınlanmaya başladı. Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın oynadığı dizinden ilk ayrılık haberi geldi. Duyanlar inanamadı...

Ömer Dizisinden İlk Ayrılık Haberi

Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın oynadığı Ömer dizisinde hiç beklenmedik bir ayrılığın yaşanacağı iddia edildi.

Sahneleri ve konusuyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen dizinin başrol oyuncusunun diğer bölümlerde artık olmayacağı söyleniyor.

Başrol Diziden Ayrılıyor Mu?

Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre; Simay Barlas'ın diziye dahil olup Ömer ile evlenmesinin ardından Gökçe Bahadır diziden ayrılacak. Sizce Gökçe Bahadır'ın dizisinden ayrılması izlenmeleri etkiler mi?

Kaynak: karar.com

Eğlence
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