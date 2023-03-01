Yıldız Tilbe, bu kez bilime meydan okudu, yine TT oldu: 'Bence yer çekimi yok...'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve zaman zaman Twitter'da TT olan şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, yine gündem oldu. Tilbe bu kez Newton'a meydan okuyarak, 'Bence yer çekimi diye bir şey yok, olsaydı...' diyerek, sosyal medyada günün en çok konuşulanlarına adını yazdırdı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hesaplarını aktif olarak kullanan Tilbe, son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Tilbe yaptığı paylaşımda dünyada yer çekimi olmadığını söyledi ve tezini kanıtlamak için kendine göre ‘kanıtlar’ sundu.

“Bence Yer Çekimi Diye Bir Şey Yok”

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Tilbe, “Bence yer çekimi diye bir şey yok, olsaydı hiç kimse ve hiçbir şey yeryüzünde duramazdı, yerin dibine geçerdi” dedi.

Yıldız Tilbe, “Her şey, güneş nasıl havada duruyorsa, gezegenler nasıl yerinde dönüp, duruyorsa, bizde öyle duruyoruz. Yerçekimi nasıl olsun, yer niye çeksin, çekse böyle mi olur?” ifadelerini de kullandı.

Uçan Hayvanları Örnek Gösterdi

Tilbe, fikrini ispatlamak için uçan hayvanları da örnek verdi ve “Uçan hayvanlar yer çekiminin olmadığını ispatlamaya yeter benim için” dedi.

Tilbe, yer çekiminin değil ancak itim gücünün olduğunu iddia ederek paylaştığı tweetinde ise “Her şey birbirini gayet itiyor bence, bir çekim değil de itim gücü var. Bence yer de bizi itiyor, gök de. Farkında değiliz, yoksa yürüyemezdik. Kuşlar, uçaklar uçmazdı” ifadelerini kullandı.

''Yer çekimi imkansız, ısrar etmeyin” diyen ünlü şarkıcı “Newton’la aynı fikirde olmak zorunda mıyım?” diye de isyan etti.

Kaynak: gazetekolektif.com