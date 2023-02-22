Yılmaz Özdil duyurdu! 'Ekranların Kraliçesi' Oya Başar, 'Olmaz Bu Kadar' programı ile ekranlara dönüyor

Yılmaz Özdil duyurdu! 'Ekranların Kraliçesi' Oya Başar, 'Olmaz Bu Kadar' programı ile ekranlara dönüyor

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncu Oya Başar'ın 'Olmaz Bu Kadar' adlı haber programıyla Sözcü TV ekranlarında yer alacağını duyurdu. Özdil, paylaşımında Oya Başar'ı iltifat yağmuruna tuttu.

Oyuncu Oya Başar, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayacak Sözcü TV'de "Olmaz Bu Kadar" adlı bir haber programı sunacak.1 Mart’ta yayın hayatına başlıyor. Kanalın genel müdürlüğünü gazeteci-yazar Yılmaz Özdil üstlenecek.

Kanalın genel müdürlüğünü üstlenen Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdil, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Efsane geri dönüyor… Ekranların kraliçesi Oya Başar, Olmaz Bu Kadar haber bülteniyle Sözcü televizyonunda."

Kaynak: gercekgundem.com

Eğlence
Bir ay önce milyonlar onu izlemişti! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremde hayatını kaybetti
Bir ay önce milyonlar onu izlemişti! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremde hayatını kaybetti
Fazıl Say, 'İstanbul depremi' uyarılarına isyan etti: Yeter! Anladık, öleceğiz
Fazıl Say, 'İstanbul depremi' uyarılarına isyan etti: Yeter! Anladık, öleceğiz
Hulusi Akar'ın '20 bin Suriyeli' açıklamasına Gülben Ergen sessiz kalamadı: Kapılarımızı kapatalım
Hulusi Akar'ın '20 bin Suriyeli' açıklamasına Gülben Ergen sessiz kalamadı: Kapılarımızı kapatalım
Şahan Gökbakar, Hatay'daki depremin ardından çileden çıktı: 'Milyar milyar yardım toplandı ama...'
Şahan Gökbakar, Hatay'daki depremin ardından çileden çıktı: 'Milyar milyar yardım toplandı ama...'
Şarkıcı Suavi'ye 'yaş' engeli! Eşi isyan etti: 70 yaşında dedikleri adam hala...
Şarkıcı Suavi'ye 'yaş' engeli! Eşi isyan etti: 70 yaşında dedikleri adam hala...
Berrak Tüzünataç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert çıkış: Bu bir vazife olarak derhal...
Berrak Tüzünataç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert çıkış: Bu bir vazife olarak derhal...
Sıfırıncı Gün oyuncularından Acun Ilıcalı'ya şok hareket! Öyle bir iddia ortaya atıldı ki..
Sıfırıncı Gün oyuncularından Acun Ilıcalı'ya şok hareket! Öyle bir iddia ortaya atıldı ki..