Yılmaz Özdil duyurdu! 'Ekranların Kraliçesi' Oya Başar, 'Olmaz Bu Kadar' programı ile ekranlara dönüyor

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncu Oya Başar'ın 'Olmaz Bu Kadar' adlı haber programıyla Sözcü TV ekranlarında yer alacağını duyurdu. Özdil, paylaşımında Oya Başar'ı iltifat yağmuruna tuttu.

Oyuncu Oya Başar, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayacak Sözcü TV'de "Olmaz Bu Kadar" adlı bir haber programı sunacak.1 Mart’ta yayın hayatına başlıyor. Kanalın genel müdürlüğünü gazeteci-yazar Yılmaz Özdil üstlenecek.

Kanalın genel müdürlüğünü üstlenen Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdil, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Efsane geri dönüyor… Ekranların kraliçesi Oya Başar, Olmaz Bu Kadar haber bülteniyle Sözcü televizyonunda."

Kaynak: gercekgundem.com