Yunus Günçe'den Cem Küçük'e yerinde gönderme: Bir insan soyadını bu kadar mı hak eder?

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir tweeti alıntılayarak yazdığı, 'Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum artık' ifadesine Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük tepki göstermişti. Oyuncu Yunus Günçe, Cem Küçük'ün paylaşımına manidar bir yanıt vererek sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkındaki paylaşımıyla büyük tepki çekti. Abdullah'ın TRT dizilerinde oynatılmaması gerektiğini ima eden Küçük'e manidar yanıt, oyuncu Yunus Günçe'den geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yunus Günçe, Cem Küçük'ün soyadını tiye alarak eleştirisini yaptı.

Allah Büyük Cem Küçük

Kendisine ait hesabından yayınladığı videoda Günçe, şunları söyledi:

"Ya bir soyad bir insana bu kadar mı yakışır ya? Bir insan soyadını bu kadar mı hak eder vallahi pes, helal olsun bravo. Cem Küçük. Nasıl çok iyi değil mi? Öyle çünkü. Cem Küçük, kısmet tabi. Allah büyük Cem Küçük. Eyvallah."

Cem Küçük Ne Demişti?

Diyanet'in evlat edinenle evlatlık arasında bir evlenme engeli olmadığı yönünde fetva vermesine karşı çıkan Farah Zeynep Abdullah, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde asla görmek istemiyorum artık yeter" demişti. Bu sözlerin üzerine Cem Küçük'ten de Abdullah'a yanıt geldi.

Küçük, "ALLAH, DEVLETİMİZE zeval vermesin. Ha bu arada, sende kabahat yok, seni Masumlar Apartmanı dahil TRT dizilerinde oynatanlarda kabahat var" demişti.

Kaynak: haberciniz.biz