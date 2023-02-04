Zeynep Bastık, Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisiyle yakalandı! Kahkahalar havada uçuştu..
Geçtiğimiz yaz 1 yıllık evliliği sona eren şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gece Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi müzisyen Efe Çelik ile Şişli'de bir mekan çıkışında kameralara yakalandı.
Tolga Akış’la 1 yıllık evliliği geçen yaz sona eren Zeynep Bastık, ‘DJ Artz’ adıyla tanınan ve Farah Zeynep Abdullah’la yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Efe Çelik’le aşk yaşamaya başladı. İkili önceki akşam Şişli’deki bir mekândaydı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; geç saatlere kadar eğlenen Zeynep Bastık ve Efe Çelik, çıkışta arkadaşlarıyla birlikte aynı araca bindi. Hızla uzaklaşan araç kırmızı ışığa yakalanınca, sevgililer görüntülenmekten kurtulamadı.
Hayli keyifli görünen ikili, patlayan flaşlar karşısında kahkahalar attı.
Kaynak: halktv.com.tr