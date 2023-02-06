Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır Kayseri, Malatya, Ankara, Gaziantep'ten deprem haberi

Türkiye'de birçok ilde hissedilen şiddetli deprem oldu. Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te hissedilen şiddetli depremin artçıları sürüyor.

Türkiye uykusundan depremle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çok sayıda ilden hissedilen depremle ilgili özellikle Hatay'dan kötü haberler geliyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa depremden etkilendi. 7.4 büyüklüğündeki deprem elbette büyük bir deprem. 3. seviye alarm verildi. Depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerimi bölgeye sevk ettik. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Son gelen artçı 6.4 olarak yaşandı."

Kahmaranmaraş'ın ardından Gaziantep'te de şiddetli deprem! Bölgeden Son durum

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il depremi hissetti