6'lı masa 9'uncu kez toplandı

6'lı masa 9'uncu kez toplandı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masa, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde Ankara'da 9'uncu kez toplandı.

Elif ER/ANKARA, (DHA)- CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masa, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde Ankara'da 9'uncu kez toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 9'uncu kez bir araya geldi. Liderler, bugün saat 14.00'te Demokrat Parti Genel Merkezi'nde buluştu. Uysal, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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