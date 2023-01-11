AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Anayasa düzenlemesi, haftaya komisyonda

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Milletimizin değerlerini temsil eden başörtüsü ile ilgili düzenleme, milletimizin değeri olan ailenin korunmasına yönelik olan düzenlemenin, önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu gündemine alınması konusunda...

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Milletimizin değerlerini temsil eden başörtüsü ile ilgili düzenleme, milletimizin değeri olan ailenin korunmasına yönelik olan düzenlemenin, önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu gündemine alınması konusunda mutabakata vardık" dedi.

AK Parti heyeti, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve aile yapısı ile ilgili düzenlemeler içeren anayasa değişikliği teklifini, "Cumhur İttifakı" ortağı MHP ile istişare etti. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, MHP grup başkan vekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül'ü ziyaret etti. Toplantı, yaklaşık yarım saat sürdü. AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, toplantı çıkışı yaptığı açıklamada, "Milletimizin değerlerini temsil eden başörtüsü ile ilgili düzenleme, milletimizin değeri olan ailenin korunmasına yönelik olan düzenlemenin, önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu gündemine alınması konusunda mutabakata vardık" diye konuştu.

'KONUYU MİLLETİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ'

Her ailede başı açık ve kapalı bireyler olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bunların birbirlerine mesafeli bakması mümkün değil. Bu konuyu tamamen milletin gündeminden çıkarmak için bu anayasa değişikliği teklifimizi çıkaracağız. 85 milyon bunun arkasında. Şu ana kadar açıkça bu değişikliğe "hayır" diyeni gördünüz mü? Milletin tamamının desteğini almak lazım. Bir parti bu 2 maddelik anayasa değişikliği teklifine "hayır" diyebilir mi? Anayasa değişiklik teklifi hayırlı olsun" dedi.

AK Parti'li Yılmaz, teklifin 400'ün üzerinde oy alarak Genel Kurul'dan geçmesini beklediklerini belirterek, "Meclis'ten geçer ve toplumumuzun da gündeminden çıkar ancak 360-400 arasında kalırsa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu anayasa değişikliği teklifini referanduma sunmaktan başka alternatif kalmaz" diye konuştu.

'HALKIN GÖZÜ TERAZİDİR'

Muhalefet partilerinin, AK Parti grubunun ziyaret talebini geri çevirmesi sorulan İsmet Yılmaz, "Ziyaretin uygun olmadığını ifade ettiler; ama "Bu anayasa değişikliği teklifini istemiyoruz" dediler mi? Eğer böyle bir şey diyorlarsa millete cevabını verecekler. Zaten seçime çok kısa bir süre kaldı. Halkın gözü terazidir" yanıtını verdi.

İsmet Yılmaz, muhalefet partilerinden yeniden randevu istenmesi ihtimaliyle ilgili, "Genel Kurul'da, komisyonda uzlaşmaya açığız; yeter ki ortadan sorun kalksın. Bizim amacımız, üzüm yemek. Amacımızın dışında bir siyasi amacımız yoktur. Bizim amacımız, bu suni problemin ortadan kaldırılması" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: 400'Ü AŞAN OYLA KABUL EDİLECEK

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise anayasa değişikliği teklifine imza attıklarını hatırlatarak, "Süreç başladı. Komisyon sürecine başlayacağız. Diğer parti gruplarının şimdilik flu olan tutumlarının da komisyon ve Genel Kurul safahatında net bir şekilde ve mecburen ortaya çıkacağını, neticede de 400'ü aşan bir "kabul" oyuyla Meclis'te kabul edileceğini ümit ediyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı