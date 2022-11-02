Ak Parti'den Siyasi Parti Gruplarına 'Anayasa Değişikliği Teklifi' Ziyareti

Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti. Bozdağ, "Bu istişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendirip teklife son halini vereceğiz. Çünkü hazır bir teklif götürmüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi için TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret etti. İlk olarak MHP grubunu ziyaret eden AK Parti heyeti, burada MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, "Bugün AK Parti grubunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı açıklama çerçevesinde, Meclis'imizde grubu bulunan siyasi partilerimizden anayasa değişiklik teklifi hazırlık çalışmalarını değerlendirmek ve görüşlerini almak maksadıyla randevu talep ettik. Bu çerçevede ilk görüşmemizi MHP ile yaptık. Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi anayasada değişiklik çalışmalarını esasında Cumhur İttifakı ile birlikte daha önce değerlendirdik" dedi.

Dün de MHP'li Akçay ve Yıldız ile bir araya gelerek değerlendirmede bulunduklarını hatırlatan Bozdağ, "Bu çalışmalarımızı belli bir noktaya getirdik. Bugün son gelinen noktayı bir kez daha karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduk. Bundan sonra CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşmelerimiz olacak. Bu çerçevede görüşleri hep birlikte değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağız. Bu istişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendirip teklife son halini vereceğiz. Çünkü biz hazır bir teklif götürmüyoruz. Kendi aramızda bir fikri tartıştık, istişare ettik. Ne yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz ve onların da bu çerçevede görüşlerini almak istiyoruz ve aldığımız görüşleri bu teklif taslağına nasıl monte ederiz onun değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Teklif ondan sonra netleşmiş olacak yani şu anda elimizde bir teklifle grupları ziyaret etmiyoruz" diye konuştu.

'ÇALIŞMANIN İÇİNDE OLMAYACAĞIZ'

AK Parti heyeti, daha sonra CHP grubunu ziyaret etti. Burada Grup Başkan Vekili Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile bir araya geldiklerini aktaran Bozdağ, "Biz burada kendilerine anayasa değişikliği konusunda yaptığımız hazırlıklar konusunda bilgi aktarımında bulunduk. Anayasanın hangi maddelerinde değişiklik düşündüğümüzü paylaştık, bir de genel çerçeve üzerinde durduk ve kendilerinden bu hazırlık sürecine katkı vermelerini istedik. Biz artık bu konunun Türkiye'nin gündeminden çıkmasından yanayız" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacaklarını, teklifi gördükten sonra değerlendirmede bulunacaklarını söyledi.

AK Parti heyeti, daha sonra HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı