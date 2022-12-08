AK Parti'li Atabek: RTÜK'ün kırmızı çizgileri bellidir

ANKARA, (DHA)- AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kırmızı çizgileri bellidir. Milli güvenlikten taviz vermeyen, terör propagandasına asla müsaade etmeyen RTÜK, çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapmaktadır" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde AK Parti grubu adına konuştu. Atabek, "Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliği olarak kurulan RTÜK, 6112 sayılı kanunla kendisine verilen görevleri bağımsız olarak yerine getirmektedir. Üst Kurul, programları yayınlandıktan sonra ilgili yasa hükümlerine uygunluk açısından denetlemekte olup, üst kurulun programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır" dedi.

'DEZAVANTAJLI GRUPLARA POZİTİF AYRIMCILIK'

Atabek, üst kurul tarafından alınan kararların idari yargı denetimine açık olup, son kararın da yargı tarafından verildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"RTÜK'ün kırmızı çizgileri bellidir. Milli güvenlikten taviz vermeyen, terör propagandasına asla müsaade etmeyen RTÜK, çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapmaktadır. RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır. Geleneksel medyanın değerini bilen RTÜK, bir yandan onların yeni gelişmelere ayak uydurması için rehberlik ederken, diğer yandan da dijital medya düzenine ilişkin düzenleme ve denetleme faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. RTÜK, bu konuda, dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 ve 2053 hedeflerimiz doğrultusunda hareket ederek, lisanslama çalışmalarını hızla tamamlayarak emsallerine fark atmıştır."

'RTÜK, İZLEYİCİNİN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATIDIR'

Atabek, G-20 üyesi olan Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi olmaya aday pozisyonuyla her sektörde olduğu gibi medya alanında da uluslararası oyunculara yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Atabek, "Kısa süre içinde sektörün önderi olan dev yayıncı şirketler Türkiye'ye güvenerek yatırımlarını yapmıştır. Daha önce yasa ve yönetmelik dışı olan dijital yayıncılık alanı artık kayıt dışı değildir. Lisanslama öncesinde tek kuruş vergi vermeyen Türkiye'de abone sayıları 5 milyonu geçen, dev uluslararası kuruluşlar artık idari ve mali sorumluluk altındadır. Daha önce hukuki karşılığı da bulunmayan bu platformlar şimdi tıpkı geleneksel medya gibi yargı denetimine açıktır. RTÜK, her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

'GENÇLERİN BİLİNÇLENMESİNE ÖZEL ÖNEM VERİLMEKTEDİR'

Atabek, ayrıca RTÜK'ün çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerine son dönemde ağırlık verdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Üst Kurul, toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı, çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler ile dezavantajlı grupları gözeten yayınlar için yoğun gayret göstermektedir. Medya okuryazarlığı konusunda çocukların ve gençlerin bilinçlenmesine özel önem verilmektedir. Bu minvalde medya okuryazarlığı konusunda farkındalığın artırılması ve medyanın daha sağlıklı, etkin ve bilinçli kullanılmasını sağlamak amacıyla üst kurul tarafından "kamu spotu" dizisi hazırlanmıştır. RTÜK, gelişen teknolojiyle medya okuryazarlığının dijital okuryazarlığa evrilmesi anlayışındadır. Bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol imzalayan RTÜK, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve ailelere yönelik olarak gerçekleştirilen "dijital çağda medya okuryazarlığı" ve Türkçe çalıştaylarında da farkındalık faaliyetlerini çeşitlendirmiştir." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı