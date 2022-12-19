AK Parti'li Canikli: 6'lı Masa'nın uzmanlık alanı fitne

AK Parti'li Canikli: 6'lı Masa'nın uzmanlık alanı fitne

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 6'lı Masa'ya ilişkin, "Onların uzmanlık alanı fitne, senaryo ve en yakın arkadaşına, dostuna, birlikte kader birliği yaptığını iddia ettiği arkadaşlarına, dostlarına hileler yapmaktır"...

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 6'lı Masa'ya ilişkin, "Onların uzmanlık alanı fitne, senaryo ve en yakın arkadaşına, dostuna, birlikte kader birliği yaptığını iddia ettiği arkadaşlarına, dostlarına hileler yapmaktır" dedi.

AK Parti Kilis İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile parti milletvekilleri katıldı. Toplantıda partililere hitap eden Canikli, AK Parti olarak bütün hizmetleri halktan kopmadan yaptıklarını söyledi. Yeni dönemde ülke olarak çok farklı bir konumda olunacağını belirten Canikli, Türkiye'yi her zaman ileriye götürecek partinin AK Parti olduğunu söyleyip, 6'lı Masa'yı eleştirerek, şunları söyledi:

"Bugün, halen sadece normal olmayan yöntemlerle senaryolarla kendi aralarında kişisel mücadelenin ötesine geçemeyen veya bunun ötesinde fikir üretemeyen, bütün hayalleri ve senaryoları sadece gelecekte yönetimine gelmeyi umdukları hükümette daha çok güç kullanmayı, yetki kullanmayı, imkanı ele geçirmeyi hedefleyecek şekilde kendi arkadaşlarına ortaklarına senaryo yazmakla meşguller. Bütün mesai ve beyinleri buna yönlendiriyorlar. Bu anlayış ve birikimden kesinlikle bu ülkeye hizmet çıkmaz. Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacak kararların alınması, üretimlerin ortaya konulması, hayata geçilmesi hiçbir zaman beklenemez. Çünkü onların uzmanlık alanı fitne, senaryo ve en yakın arkadaşına, dostuna birlikte kader birliği yaptığını iddia ettiği arkadaşlarına, dostlarına hileler yapmaktır. Bizim uzmanlık alanımız da bu milletin hayallerini gerçeğe dönüştürecek hizmetleri hayata geçirmek. Aradaki fark budur."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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