AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti, haddini aşan bir boyuta ulaştı

Enes GEYİK- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesine yönelik sözleriyle ilgili, "Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızı tehdit eden; esnafı, öğretmenleri, polisi, jandarmayı tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti, dün TSK'nın komuta kademesine hakaret etme şeklinde haddini aşan bir boyuta ulaştı. Kuşkusuz demokrasilerde eleştiri haktır ama hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

AK Parti'li Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın komuta kademesine yönelik sözleriyle ilgili, "Kuşkusuz demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Bütün kurumlar eleştiriye açıktır. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir çizgi vardır. Bu aklı başında bir siyasetçinin, birazcık da olsa devlet adamı niteliklerine sahip bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu defalarca yaptığı gibi dün de vahim sözlerle TSK'ya saldırarak, komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı geçmiştir. Hiçbir şekilde bir siyasetçi niteliğiyle, devlet adamı kimliğiyle bağdaşmayacak bu sözlerin Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi şaşırtıcı olmadı. Ama sonuç olarak toplumun bir kesimini sürekli tehdit eden, örneğin Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızı tehdit eden; esnafı, öğretmenleri, polisi, jandarmayı tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti, dün TSK'nın komuta kademesine hakaret etme şeklinde haddini aşan bir boyuta ulaştı. Kuşkusuz demokrasilerde eleştiri haktır ama hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez" diye konuştu.

'YUNANİSTAN'DAKİ SİYASETÇİLER BU DİLİ KULLANIRLAR'

TSK'nın ortaya koyduğu mücadelenin herkes tarafından güçlü bir şekilde takdir edildiğini söyleyen Çelik, "Bunu eleştirenler sadece Türkiye'nin düşmanlarıdır. Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılacak askeri operasyonlara niye destek vermediğini biliyoruz. O tezkereye niye hayır dediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalar ve "Yunanistan'daki bir parti genel başkanı Türk ordusuna ve TSK'nın komuta kademesine karşı bu sözleri söyledi" deselerdi, Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerin bir Yunan siyasetçi tarafından söylendiği şeklinde bir haber yapılsaydı buna herkes inandırdı. Yunanistan'daki siyasetçiler bu dili kullanırlar ama bunu Türkiye'de ana muhalefet partisi konumunda olan bir siyasetçi tarafından dile getirilmesi vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir. Köklü bir siyasi parti olan CHP'nin, bu genel başkan tarafından bu hale düşürülmesi de Türk siyasi hayatı açısından üzücüdür" ifadelerini kullandı.

'ORTA DOĞU ZİHNİYETİ ARIYORSA KENDİ SİYASETİNE BAKMALI'

Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekillerinin TSK'yı eleştirdiği zamanlarda sessiz kaldığını kaydeden Çelik, "Bir milletvekili çıkıp, "Türk ordusu satıldı" dediği zaman Kılıçdaroğlu'ndan buna karşı bir ses, herhangi bir eleştiri gelmedi. Şimdi TSK'nın kabiliyetlerini ve ateş gücünü artıracak milli imkanlar geliştirilirken, bütün bunlar karşısında bu milli imkanlarının geliştirilmesine dönük zeminlere karşı en yıkıcı sözler yine Kılıçdaroğlu'ndan ve arkadaşlarından geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında tek tek bu atılan iftiraların yalan olduğu, tek tek söylenen sözlerin hiçbir şekilde geçerliliğin olmadığını o gün oradaki törende ortaya çıkan ve silahlı kuvvetlere yeni imkan ve kabiliyetler kazandıran teslim töreninde ifade etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, TSK'nın komuta kademesinden bahsederken, "Orta Doğu'nun bol apoletli generalleri" demesi utanç verici. Bu CHP'ye destek veren, gönül veren vatandaşlarımız tarafından ve milletimizin tamamı tarafından kınanacaktır. Eğer bol apoletli bir Orta Doğu zihniyeti arıyorsa kendi siyasetine bakmalıdır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BAŞI ERDOĞAN'DIR'

Kılıçdaroğlu'nun TSK'yı hedef almasının son derece vahim bir durum olduğunu söyleyen Çelik, "Yıllar boyunca Türk ordusuna en büyük haksızlığı yaparak, askeri vesayeti, yargı vesayeti ve diğer vesayet projelerini ortaya koyan sizsiniz. Bugün demokrasiye bağlı, anayasal düzene bağlı, emir komuta zinciri içerisinde hareket eden TSK, bunları rahatsız etti. Ayrıca şunu unutmamalılar. Bir türlü anlamıyorlar, bir türlü kabul etmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu kabul etmekte zorlanıyorlar. Bu sıfatının yanı sıra da orduların başkomutanıdır. Türkiye'de anayasal düzene bağlılık işleyişinin olması bunları rahatsız ediyor. Devlet başkanına gösterilmesi gereken, devlet geleneklerimizin esasındaki saygıyı gördükleri zaman sürekli olarak bunu sabote etmeye çalışıyorlar. Bugünler geçmiştir, vesayet dönemleri sona ermiştir. Kendilerinin terör örgütlerine söylemediklerini sözü, TSK'ya söylemelerine biz asla müsaade etmeyiz" diye konuştu.

'BU ŞAHSI GÖREVDEN ALMASI GEREKİR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, Türkiye ve Suriye arasında gerçekleşmesi beklenen diplomatik temasın ne zaman ve nerede gerçekleşeceğine ilişkin, "Bu diyaloğun sağlanmasında Rusya'nın arabuluculuğu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Bu görüşme üçlü veya ikili olarak hadisenin akışına göre gerçekleşecek. Görüşme Türkiye'de ya da Rusya'da olabilir, bununla ilgili verilmiş kesin bir karar yok" açıklamasında bulundu.

Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin CHP genel merkezinde bir televizyon kanalına verdiği röportaj sırasında, arkasındaki Türk bayraklarının kaldırılmasıyla ilgili soruya da, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türkiye'nin üniter devlet yapısının değiştirilmesi gerektiğini, özerklik ya da federasyon gündeme getirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu beyanatı verirken de CHP genel merkezinde basın toplantısı ya da açıklama yapılan formatı değiştirip Türk bayrakları kaldırılıyor. Bu durumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken bir şey var; bayrağımıza yapılan bu saygısızlık karşısında bu şahsı görevden alması gerekir. Fakat bunu yapmıyorlar" diye yanıt verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı