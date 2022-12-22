AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımızı sıkıntı içerisinde bırakmayacak en etkili yöntem üretilmeye çalışılmıştır

Oğuzhan SARI- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret zammı ile ilgili, "İmkanlar içerisinde vatandaşlarımızı sıkıntı içerisinde bırakmayacak en etkili yöntem üretilmeye çalışılmıştır. Cumhurbaşkanımız seçim sonrası ihtiyaç duyulursa yeni bir düzenlemenin de yapılacağını ifade etti. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın mülteciler konusunda ayrımcılıktan uzak bir tavır sergilemesi gerektiğine değinen Çelik, "Avrupalı dostlarımızın Ukraynalı mülteciler için gösterdikleri tavırdan memnun olduğumuzu ancak aynı tavrı Suriyeli mülteciler için de göstermelerini beklediğimizi ifade ettik. Türkiye'nin aldığı inisiyatif, barış için önemli olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımız barış için güçlü bir diplomasi yürütmüştür. Bundan sonraki dünyanın nasıl şekilleneceğini, bu savaşın gidişatı belirleyecektir. Macron'un şu sözü unutulmayacak; "Rusya'yla konuşan tek ülkenin Türkiye olması kabul edilemez" dedi. Bu diplomasi anlayışının güncellenmesi lazım. Aksi takdirde bu barışın olmayacağı ortadadır" diye konuştu.

Yunanistan'ın son dönemlerdeki tavrı hakkında konuşan Çelik, "Yunanistan'ın Rum Kesimiyle birlikte ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmeyen bir tablodur. Yunanistan'ın tavırları gerilimi artırıyor. Müttefiklerimiz Atina'nın şımarıkça yaklaşımlarına destek veriyor" ifadelerini kullandı.

'KATAR BAŞARILI BİR ORGANİZASYON YAPTI'

Çelik, Katar'ın başarılı bir Dünya Kupası organizasyonuna imza attığını belirterek, "Bu seneki Dünya Kupası çerçevesindeki tartışmalar da gündemimize geldi. Bir İslam ülkesinde yapıldığı için ne kadar çok önyargı üretildiğini gördük. Katar başarılı bir organizasyonla Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Futbolun bütün güzelliğinin yaşandığı bir tablo ortaya çıktı. Bir İslam ülkesinde Dünya Kupası'nın düzenlemesiyle ilgili önyargıların toplumu nasıl zehirlediğinin bir göstergesi olarak da kaydedilmesi gerektiğini belirtiyorum" dedi.

Çelik, FETÖ'nün "15 Temmuz Darbe Girişimi'nin en hain en sinsice saldırısı olduğunu ve FETÖ ile mücadelenin süreceğini söyledi. Diyarbakır annelerine selam gönderen Çelik, Diyarbakır annelerin, evlatlarını terörden kurtarmak için en soylu mücadeleyi verdiğini belirtti.

Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını herkese yararlı olacağını bildiren Çelik, "Türk Devletleri Teşkilatı'yla yükselen dinamizm, birçok alana etki ettiği gibi enerji alanında da birtakım gelişmelerin ipuçlarını vermeye başladı. Türkiye enerji siyasetinde büyük bir oyuncu olarak anılıyor. Türkmen gazının Hazar Denizi üzerinden ülkemize, ülkemizden de Avrupa'ya ulaştırılacak olması şeklindeki çalışmalar, dünyadaki enerjinin herkesçe faydalanılan bir yapıya kavuşması açısından son derece öneli rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

'KIZILELMA'NIN YOLU AÇIK OLSUN'

Güvenlik konusunda Türkiye'nin gerekli adımları atacağını söyleyen Çelik, "Güvenlik, bugünün dünyasında ortak bir değer ifade ediyor. Türkiye, egemen bir devlet olarak her türlü riske karşı savunmasını güçlendirecek her adımı atacak. Kızılelma'nın ilk uçuşuyla dünyada oyun değiştiren tablonun yine Türkiye'den çıkacağını gösteriyor. Kızılelma'nın yolu açık olsun, İnşallah göklerden hiç inmez. Mavi Vatanımızın korunmasında Kızılelma'nın rolü son derece büyük olacaktır" dedi.

Ermensitan'ın Laçın Koridoru'nda provokasyon yaptığını bildiren Çelik, "Oradaki aşırılık yanlısı Ermeniler provokasyonlar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Oradaki Ermenilerin, Azerbaycan toprağında maden faaliyeti için, Azerbaycanlı yetkililerden izin almaksızın herhangi bir davranış içerisine girmesi kabul edilemez. Ermenistan'ın bölgede bu tip provokasyonlardan uzak durması gerektiğini herkese telkin etmesi gerekiyor. Bölgedeki barış, herkes için son derece faydalı olacaktır" dedi.

Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmesinin Balkanlar'da yaşanan olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Çelik, "Bir de Kosova yönetiminin aldığı bir karar var. Daha sonra seçime gidilmesi gereken bir durum oldu. Hem Kosova polisine hem de seçim yetkililerine yapılan saldırıları kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Kuşkusuz Türkiye, Belgrad-Priştine diyolog sürecine destek veriyor. Uzun zamandır Avrupa Birliği'nin Balkanlar'da vizyoner davranması gerektiğini ifade ediyorduk. Bu konuda olumlu bir gelişme ortaya çıktı, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verildi. Bosna Hersek'in AB'ye entegrasyonunun barışı koruyacak bir yaklaşım olacağını değerlendiriyoruz. AB'nin, Balkanlar'da barışa destek veren bir yaklaşım üretmesi gerekir. Balkanlardaki barışa en büyük destek veren ülke Türkiye'dir. Balkanlarla bizim ilişkimiz organik bir ilişkidir. Balkanlar ile ilişkimizi hiçbir Avrupa ülkesi sorgulayamaz" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETTE İHTİYAÇ DUYULURSA YENİ DÜZENLEME OLABİLİR'

Asgari ücret konusunda da değerlendirme yapan Çelik, "Öncelikle hayırlı olsun. Tabii farklı değerlendirmeler olabilir. İmkanlar içerisinde vatandaşlarımızı sıkıntı içerisinde bırakmayacak en etkili yöntem üretilmeye çalışılmıştır. Cumhurbaşkanımız seçim sonrası ihtiyaç duyulursa yeni bir düzenlemenin de yapılacağını ifade etti. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR

6 yaşındaki kız çocuğuna istismar konusunda ise Çelik, "Bu insanlık dışı bir eylem. Bu zulüm, tecavüz; lanetlenmesi gereken, asla ve asla affedilmemesi gereken bir suç. Kim yaparsa yapsın karşısında oluruz. Buna izin veren, buna şahit olan kim varsa hesap vermelidir. Bunu ne dinimiz ne de insanlık vicdanı kabul eder. Biz son derece güçlü bir tepki verdik. Bu çirkinliği örtbas eden kim varsa hesap verecek. İlim ehlinin güçlü açıklamalarına da teşekkür ediyoruz. Daha güçlü açıklamalar yapıldığı da ortadır. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Bir kere daha lanetliyoruz. Zulme uğrayan kardeşimizin yanında oldu devlet kurumları. Aile Bakanlığımız epey zamandır koruma altında tutuyor. Şunu herkes bilsin ki mağdur insanları asla yalnız bırakmayız" dedi.

Afganistan'da Taliban'ın kız çocuklarına eğitim yasağıyla ilgili soruya ise Çelik, "Böyle bir şeyin, insanlık değerleri açısından kabul edilmesi mümkün değil. Kız çocuklarını eğitimden mahrum etmek demek, insanlığı cehalete mahkum etmek demektir. Kimsenin buna hakkı yok" dedi.

'6'LI MASA DENİRKEN BİR BÜTÜNSELLİKTEN BAHSEDİLEMEYECEĞİ GÖRÜLDÜ'

Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı "baba-oğul" benzetmesi ile ilgili ise Çelik, "Arabesk filmlere benzemeye başladı. Biri onu seviyor, öteki onu daha çok seviyor. Çok apolitik ve garip de bir tablo. Bir siyasi parti içerisinde "Ben sana sahip çıkıyorum" öteki "Ben sana sahip çıkıyorum" deniyorsa burada, cari açık olduğu için bu söylem kullanılıyor. Gözüken şey şu; 6'lı masa denirken bir bütünsellikten bahsedilemeyeceği net bir şekilde görüldü. Parti genel merkezi Saraçhane'ye taşınmış gibi bir izlenim verdiler. Bir genel başkanın, belediye başkanının çağrısını sosyal medyadan öğrenmesi tüm tabloyu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki, "Erdoğan'a harbiden acıyorum, bu ahmaklar sürüsünü nasıl topladı?" ifadesine ise Çelik, "Akşener'in bu üslubu hoş değil. Kendisine bunu kim söylemiş bilmiyoruz. Böyle argo bir ifadenin kullanılması yanlış olmuştur. Teşkilatlarımızın başarıları ortadadır. Yakışıksız bir ifade olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Çelik, tutuklu bulanan Selahattin Demirtaş'ın 6'lı masa ile ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında ise "6'lı masanın nasıl hareket etmesiyle ilgili HDP'den pek çok beyan geliyor. Bu ifadelerde 6'lı masaya yön verme var" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı