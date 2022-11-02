Ak Parti'li Çelik'ten 'Tahıl Diplomasisi' Açıklaması: Çözümün Adresi Türkiye

Ak Parti'li Çelik'ten 'Tahıl Diplomasisi' Açıklaması: Çözümün Adresi Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl krizinin çözüme kavuşturulmasıyla ilgili, "Çözüm arayışlarının kilitlendiği bir noktada Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le görüşerek yeniden bir çözüme imza atmıştır. Cumhurbaşkanımızın...

ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl krizinin çözüme kavuşturulmasıyla ilgili, "Çözüm arayışlarının kilitlendiği bir noktada Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le görüşerek yeniden bir çözüme imza atmıştır. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve çabaları bir kere daha göstermiştir ki, dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. AK Parti'li Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünya diplomasinin tıkandığı ve çözüm arayışlarının kilitlendiği noktada bir kere daha siyasi ve diplomatik çözüm üreten bir irade ortaya koymuştur. Rusya tarafından tahıl anlaşmasının askıya alınmasından sonra dünyanın açlık kriziyle karşı karşıya kalacağı yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Çözüm arayışlarının kilitlendiği bir noktada Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le görüşerek yeniden bir çözüme imza atmıştır. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve çabaları bir kere daha göstermiştir ki, dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le görüşmesinden sonra, bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edecek olması, açlık krizine çözüm olan diplomatik kazanımların korunması bakımından önemli bir kazanımdır" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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