Ak Parti'li Çelik'ten, Yunanistan'a 'murat Reis Külliyesi' Tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda bulunan, içinde cami, tekke ve şehitlik olan Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesine ilişkin, "Yunan makamlarının manevi merkezlere,...

ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda bulunan, içinde cami, tekke ve şehitlik olan Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesine ilişkin, "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının, Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez. Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir. Türkiye olarak çok sayıda Rum-Ortodoks kilisesini insanlığın ortak mirası kabul ettik, onararak ibadete açtık. Buna karşılık Yunanistan'ın insanlığın ortak mirasına barbarca bir yaklaşım sergilediğini, ortak kültürel mirasımıza hunharca saldırdığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı