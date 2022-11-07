AK Parti'li Ekrem Çelebi: Ağrı domateste Antalya'ya rakip olacak

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da deniz seviyesinden 1925 metre yükseklikte domates üretimi yapıldığını belirterek, "Ağrı bundan sonra eksi 35 derecede yetişen domateslerle Adana ve Antalya'ya rakip olacak" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal seralarda yetiştirilen domatesleri basın mensuplarına tanıttı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek rakımlı ilinin Ağrı olduğunu belirten Çelebi, "Ağrı bundan sonra eksi 35, eksi 40 derecede, tipinin, karın içerisinde jeotermal seralarda yetişen organik domatesle Adana'ya, Antalya'ya rakip olabilecek, Domatesler Diyadin Organize Sanayi Bölgesi'nde üretiliyor. 2023 yılı sonu itibariyle burada 140 dönümü domates üretimine hazırlamayı hedefliyoruz. Seracılık, bundan sonra Ağrı'da domatesle o bölgenin kalbi olacak" dedi.

Ayrıca iş insanlarına seslenen Çelebi, "İş adamlarımızın da o bölgelere yatırım yapmaları lazım. Yazın 2 bin tona yakın üretim yapılmaktadır. Kış olunca 1,5 ton. Total olarak beklenen 4,5 ton. 40 dönüm üzerine 40 dönüm daha ekledik oraya. Gelecek yıl Ağrı'da, Antalya'ya rakip olabilecek, 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz. Ağrı artık terörle değil, üretimle anılıyor. Bölge AK Parti iktidarıyla yatırım ve huzur gördü" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı