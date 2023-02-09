AK Partili Hasan Tüzün bilgi kirliliğine isyan etti

AK Partili Hasan Tüzün bilgi kirliliğine isyan etti

AK Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Tüzün, deprem felaketinin ardından çıkan asıl iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Tüzün:" Devletimiz her zaman milletinin yanındadır." açıklamasında bulundu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen yıkıcı depremlerin ardından birçok vatandaş enformasyon kirliliğine neden olacak söylemlerde bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Partili Tüzün sadece resmi kurumların paylaşımlarını dikkate almamız gerektiğinin altını çizerek:" Büyük bir depremle karşı karşıyayız. Hâlâ yaralarımız taze, yardımlarımız sürüyor. Fakat dikkat etmemiz gereken bir konu var. O da bilgi kirliliği. Özellikle sosyal medya dediğimiz meceada bu had safhada. Devlet halkla ilgilenmiyor, Kızılay yok, Afad yok, asker yok gibi durumlar söz konusu değil. 10 il ve bu illerin ilçelerinde büyük yıkım var. Bunu göz ardı edemeyiz. Vatandaşlarımız bu konuda lütfen hassas olsun. Her bilgiye inanmasın. Bizler sadece gördüğümüz kadarını bilebiliyoruz ama şunu belirtmeliyiz ki devletimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Hepimize geçmiş olsun. Allah yâr ve yardımcımız olsun. Başımız sağ olsun." dedi.

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