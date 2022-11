AK Parti'li İleri: Siyaset yapar gibi görünüp nefret siyaseti yürütüyorlar

Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulunarak "Bunun adı siyaset değil, milletimiz de bunun adının siyaset olmadığını gayet net bir şekilde biliyor ve inşallah 2023 seçimlerinde de bunlar siyaset yapar gibi görünüp ama bunun altında aslında nefret siyaseti yürütenler, en güzel cevabı sandıklarda alacaklar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Kars Harakani Havalimanı'nda AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Kars Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Evren Kınık, İl Başkanı Adem Çalkın ve partililer tarafından karşılandı. AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı İleri, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanlığı'nın liderliğinde "taş üstüne taş koymak" siyaseti güderken şöyle bir dönüp bakmak lazım; Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Her il ziyaretimde dönüp dolaşıp muhalefetin bu yönüne temas ediyoruz ama biraz da etmek zorunda kalıyoruz çünkü hafta geçmiyor ki insanın aklına durgunluk vermeyen bir açıklama yapmasınlar. Ama bakın şunu söylemek lazım maalesef üzülerek söylüyorum; belki de bir vatandaş olarak üzülerek söylüyorum; 1950'lerden beri bunlar aynı siyaseti güttüler. Acımasız bir eleştiri, Ömer Çelik başkanımızın deyimiyle "yıkım siyaseti" ben biraz daha "nefret siyaseti" olarak yorumluyorum bu yaptıklarını. Yapılan güzel şeylere bile sürekli karşı çıkmak, her türlü yatırıma karşı çıkmak, şöyle bir hatırlayalım; Marmaray'dan tutun 3'üncü havalimanına kadar karşı çıkmadılar mı? Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken genel başkanları çıkıp "Tuz gölünde alabalık çiftliği kurmaya benzer" demedi mi? Şimdi biz bu söylemleri nereye koyacağız, herhalde bir değerlendirmemiz lazım, bir siyasetçinin ağzından böyle sözler çıkıyorsa bunun bir sonucu olmayacak mı? Çok ilginç gerçekten. Her türlü yatırıma karşı çıktılar benzer şeyi biliyorsunuz Togg'da da yaptılar, savunma sanayisinde de yaptılar ama çok şükür Cumhurbaşkanlığı'mızın liderliğindeki AK Parti bütün bu söylemleri aştı, emin adımlarla yoluna devam etti ve şu geldiğimiz noktaya milletimizi getirdi" diye konuştu.

'FETÖ'YE "FETÖ" DİYEMEYEN SİYASİ KADRO"

CHP'nin 1950'lerde yaptıklarını 2022'de de yaptığını ve kendilerini güncelleyemediklerini söyleyen İleri, muhalefetin artık yatırım karşıtlığının da ötesine geçtiklerini belirtip şunları söyledi:

"Artık terörle araya mesafe koymadığı için zaten problem yaşıyorlar biliyorsunuz, FETÖ'ye "FETÖ" diyemeyen bir siyasi kadrodan bahsediyoruz. Ama geçtiğimiz hafta hakikaten artık insaf dedirten Türk siyaset tarihine belki utanç vesikası olarak geçiren açıklamalarda bulundular. Her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetler'imize dil uzatan, iftira atanlara "Kalkıp sen ne yapıyorsun" diyemediler üst ağızdan. Onun ötesinde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bazı milletvekilleri mahkemelerde adeta ortalığı birbirine kattı, parmak salladılar, hakime tehditler savurdular yani bunların hukuk devleti anlayışı ve yargıya yaklaşımı herhalde bütün açıklığıyla ortaya çıktı, diye düşünüyorum. Son olarak maalesef yine genel başkanları tarafından ağzından artık benim burada dillendirmekten bile hicap duyduğum korkunç bir iftira ortaya atıldı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teşkilatları adeta uyuşturucu kaçakçılığına göz yummakla itam edildi. Şimdi biz tabi ki biliyoruz ki siyaset bu değil. Böyle söylemler siyaset yapmak olamaz."

'TÜRKİYE BU MUHALEFETİ HAK ETMİYOR'

Muhalefette çok temel eksik olduğunu ve bunu gördüklerini söyleyen İleri, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Türkiye bu muhalefeti hak etmiyor. Türkiye her konuda olduğu gibi muhalefet anlamında da daha iyisini hak ediyor. Yani hizmetler çıtasını biz yükselttik ama bir zahmet onlar da lütfen muhalefetteki çıtayı da yükseltsinler ama bir çaba göremiyoruz. Temel problem şudur benim gördüğüm kadarıyla bizler siyaseti sevgiyle yapıyoruz, bizler her sabah evimizden çıkarken bu millete daha nasıl hizmet edebiliriz, daha nerede neyi kurabiliriz, neyi inşa edebiliriz; bizler bunun kaygısıyla yollara dökülüyoruz. Çünkü bizler seviyoruz. Bakın sevgi çok ayrı bir şey. Karşı tarafa bakıyorsunuz işte temel eksiklik bu sevgi eksikliği var. Geçen gün de dile getirdim bir insan bile bir birey bile yararlı bir iş yapabilmesi için her şeyden önce kendisine bir sevgi duyması lazım öyle değil mi? Bakın kendini beğenmeyebilir bazı konularda, gelişme alanları belirleyebilir ama kendini sevmesi lazım. Bir siyasetçinin de bu millete hizmet edebilmesi için bu milleti sevmesi lazım, milleti seven siyasetçi devletine böyle suçlamalarda bulunabilir mi? Sevgi eksikliği var, nefret siyaseti yapıyorlar. Ama bakın "Türkiye Yüzyılı Belgesi'nde Cumhurbaşkanı'mızın bir söylemi daha var; inşallah "Türkiye Yüzyılı', Türkiye'de siyasetin üslubunun da tarzının da değiştiği bir yüzyıl olacak çünkü bu millet bu muhalefeti hak etmiyor. Muhalefet demokrasilerin tabi çok önemli bir parçası ama bu muhalefet anlayışı bizim demokrasimize bir katkıda bulunuyor mu; bulunabilir mi? 1950'lerde ne yaptılarsa yıl olmuş 2022 yine aynı şeyi yapıyorlar, bunlar kendilerini güncelleyemiyorlar. Çünkü etraflarına bakamıyorlar, kafayı kaldırıp düşünemiyorlar. Varsa yoksa karşıtlık."

6'lı masa ile ilgili de açıklamada bulunan İleri, "Bakın karşıtlıktan siyaset doğmaz. Siyaset vizyon işidir. Geleceğe dair ne bekliyorsunuz, ne öngörüyorsunuz, bu ülke için düşleriniz, hayalleriniz nedir? Hiçbir şey. Sadece karşıtlık, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Bunun adı siyaset değil, milletimiz de bunun adının siyaset olmadığını gayet net bir şekilde biliyor ve inşallah 2023 seçimlerinde de bunlar siyaset yapar gibi görünüp ama bunun altında aslında nefret siyaseti yürütenler inşallah en güzel cevabı sandıklarda alacaklardır" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, daha sonra Gençlik Merkezi'ne geçerek basına kapalı olarak yapılan Gençlik Buluşması Toplantısı'na katıldı. (DHA)

