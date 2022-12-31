AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti'li Kurtulmuş, yeni yıl mesajında, 2022'nin birçok alanda zorluklarla mücadele edilen bir yıl olmanın yanında birçok müjdeli haberin gururunun da yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini belirtti. Kurtulmuş, 2023 yılı hedeflerine ilişkin, "Hizmet ve eser siyasetiyle büyük mesafe kat ettiğimiz AK Parti iktidarları olarak her alanda vesayeti sonlandırarak, aziz milletimizin özgüvenini yeniden inşa etmeyi başardık. Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılıyla başlayacak yeni dönemin dünyada "Türkiye Yüzyılı" haline dönüştürülmesi hedefi ile çalışmaya devam edeceğiz. "Türkiye Yüzyılı" dünyada sözü kuvvetli, gücü etkili bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. 2023 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Siyaset
Bakan Nebati: Daha müreffeh Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Nebati: Daha müreffeh Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
"Bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir"
"Bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir"
Bakan Soylu: 'T70' Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor
Bakan Soylu: 'T70' Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor
AK Parti'li Uygur, Denizli'de STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Uygur, Denizli'de STK temsilcileriyle bir araya geldi
CHP'li Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması
CHP'li Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Bakan Soylu: Yeni kimlik kartı olmayanlar bankada işlem yapamayacak
Bakan Soylu: Yeni kimlik kartı olmayanlar bankada işlem yapamayacak