AK Parti'li Özhaseki: İsraf diyenler, 6 yardımcı cumhurbaşkanından bahsediyor

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da katıldığı programda 6'lı masayı eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "7'li koalisyon, 7'li kaos, 7'li kavga vadediyorlar Türkiye'ye. Oturma sıralamasında bile nasıl oturacaklarına 1 ayda karar veremeyenler, Ukrayna savaşı çıktığında nasıl karar verecekler acaba? Ekonomide ne düşünüyorlar, ben de çok merak ediyorum. İsraftan bahsedenler, şimdi 6 tane yardımcı cumhurbaşkanından bahsediyorlar" dedi.

Afyonkarahisar'da iki programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Belediye Sosyal Tesisleri Salonu'nda düzenlenen "Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımla" programında konuştu. Karşılarındaki ana muhalefetin iki stratejisi olduğunu söyleyen Özhaseki, başka stratejileri olmadığını dile getirerek, "'Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti gitsin ne olursa olsun'. Öyle bir kafa yapısı var bunlarda. İyi de gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? "6'lı" diyorlar ya hepimiz biliyoruz ki 7'li. Bir de masanın altında saklanan var. Onu söyleyemiyorlar. O kafayı arada bir uzatıyor oradan diyor ki "1 dakika ben de buradayım, beni yok sayamazsınız', "Eğer beni yok sayarsanız gösteririz size seçimlerde', "Ankara'da, İstanbul'da neler yaptığımızı gördünüz. Bak şimdi de yaparız ha" diyorlar. 7'li bir masa var orada. Emin olun, bu 7'li masadakileri genel başkanları da kastederek söylüyorum, ekipleri de kastederek söylüyorum; yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Yetişme tarzları aynı değil. Dünyaya bakışları aynı değil. Dünyayı okumaları aynı değil bunların. Bunlar birbirlerinden çok farklılar. Bir gün olsun eşlerini yanlarına alıp diğerine çay içmeye gitmemişlerdir ömürlerinde ama onları bir motivasyon bir arada tutuyor; "Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun'. Adeta bir yıkım ekibi gibi" diye konuştu.

'7'Lİ KOALİSYON VADEDİYORLAR'

"Geçenlerde diyorlar ki "İnşallah ay başında adaylık hususunu konuşacağız'. Bu kadar da aklımızla alay etmeyin. 1 senedir çabalıyorsunuz zaten" diyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Düşüne düşüne bulmuşlar, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'. İyi, güzel. Ne demek bu? Net söylüyorum; eskiden koalisyon hükümetlerinden birkaç tanesini görmüş, içlerinde az çok yaşamış bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum; bunlar koalisyon vadediyorlar. 7'li koalisyon, 7'li kaos, 7'li kavga vadediyorlar Türkiye'ye. Oturma sıralamasında bile nasıl oturacaklarına 1 ayda karar veremeyenler, Ukrayna savaşı çıktığında nasıl bir karar verecekler acaba? Ekonomide ne düşünüyorlar, ben de çok merak ediyorum. Bu arada masada oturanlardan liberaller de var, aşırı bir uç, komünist bir kafa gibi mantığa sahip olanlar da var. "İstanbul Sözleşmesi ne olacak" deyin, Saadet Partisi bir tarafa bakıyor, Cumhuriyet Halk Partisi bir tarafa bakıyor. "Suriyeliler meselesini konuşalım" deyin İYİ Parti bir tarafa bakıyor, öbürleri bir başka tarafa bakıyor. Her bir konuda birbirinden farklı olan adamların, her bir konuda aykırı olan adamların bunca muhalefeti bir araya gelerek medeniyet kurmasını bekleyebilir misiniz? Mümkün değil öyle bir şey. Ama bir tek kafalarındaki motivasyon kaynakları var, "Recep Tayyip Erdoğan gitsin'. Gidince ne olacak peki? Bunlar da bölüşecekler canım. İsraftan bahsedenler, şimdi 6 tane yardımcı cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Birer tane bakanlıktan bahsediyorlar. Ben de çok merak ediyorum, HDP'ye ne verecekler acaba, diye? HDP bir şey almadan bırakmaz. İçişleri ve savunma bakanlığı, e hadi bir de gençliği versinler."

Programda AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban da konuşma yaptı. Özhaseki, konuşmaların ardından, AK Parti'ye katılan gençlere rozet taktı.

'REİSİ ARA" TEZAHÜRATI

Mehmet Özhaseki, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nin Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen "Yerel Yönetimler Şöleni ve Toplu İş Sözleşmesi" programına katıldı. Bir grubun "Reisi ara" tezahüratları üzerine konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan Özhaseki, işçi ve memurlarla yapılan sözleşme töreninden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sözleşmenin işçi ve memurlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tüm ailelerimize inşallah mutluluk ve bereket vesilesi olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah. Bu mutluluk neticelerini "Cumhur İttifakı'yla beraber burada sonuçlandırmış olmanızdan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm işçi ve memur kardeşlerime, özellikle de sendika yöneticileriyle birlikte geleceğe yönelik emin adımlarla yürümenizi Rabbi'mden diliyorum. Önümüzde malum inşallah bir seçim var ve bu seçimin arifesinde böyle bir imza törenini gerçekleştirdiğiniz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sizleri ve sendikamızı tebrik ediyorum. Bundan sonrakinde de bolluk ve bereket dolu yarınlar diliyorum" dedi.

Program, Özhaseki'ye verilen ödüller sonrası sözleşme imzalanmasıyla tamamlandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı