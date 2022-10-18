Ak Parti'li Özhaseki'den Fotoğraflı Eleştiri

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yarın Adana'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılacak açılış ve temel atma törenini eleştirdi. Özhaseki, Melikgazi ve Şahinbey belediyelerinin çalışmalarının fotoğraflarını gösterip, kıyaslama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, bir dizi toplantı ve ziyaret için Adana'ya geldi. Yüreğir Belediyesi'ni ziyaret eden Özhaseki, burada basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Özhaseki'ye 11 büyükşehir belediyesinin meclis grup başkanvekilleri de katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Şehirlerin geleceği o şehrin yöneticilerinin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Hem genelde hem yerelde siyasetimiz hizmet siyasetidir, eser siyasetidir" dedi.

CHP'yi eleştiren Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki üzülerek söylüyorum; CHP'li arkadaşlarımızın 11 büyükşehirde de belki ufak tefek farklılıkları vardır ama yaptıkları en güzel şey algı operasyonu. Ajanslara büyük paralar vermek, çalışmadıkları halde "bizi çalışıyormuş gibi gösterin" demek. Beceremedikleri, iş yapamadıkları halde, iş yapıyormuş gibi bir hava vermek ve böylece hayatlarını sürdürmek. İnsanlar biraz renkli bir şekilde söylenenlere geçici olarak da olsa inanabilirler ama bütün söylenen o yanlış sözler, o algı oluşturmaya çalıştığınız yanlış beyanlar bir müddet sonra uçar. Gerçeklikle karşı karşıya kalır. Vatandaş döner en sonunda belediye başkanına der ki; "seçim zamanı geldiğinde ben sana kocaman bir bütçe verdim. Sen de bana vaatte bulundun. Mührü de verdim sana. Ne yaptın kardeşim der?" Hadi söyle bakayım."

'HİZMET REKORU" ELEŞTİRİSİ

Kente giriş yaptığında köprülerde "Adana'da hizmet rekoru" yazılı pankartlar gördüğünü aktaran Özhaseki, "Bu rekor hizmet neymiş diye alt başlıklarını istedim. Arkadaşlar 9 tane açılış, 5 tane de temel atma merasimi olduğunu söylediler. Öyle güzel şeyler vardır ki 9 değil, 1 açılış bile dünyaya değer dedim. Sonra biraz daha baktık ki eyvah ki ne eyvah. 5- 6 tane bakımevi, kurs, gözlemevi gibi yerler. Küçük küçük kulübeler gibi toplamı 40 derslik ediyor. Yani 2 tane okul büyüklüğünde 20'şer kişi istifade etse 800 kişinin istifade edeceği bir şey" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılacak açılış ve temel atma törenini eleştiren Özhaseki, Melikgazi ve Şahinbey belediyelerinin yaptığı çalışmaların fotoğraflarını gösterip kıyaslama yaptı. Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sadece 5-6 tane küçük kulübe gibi yer yapıp genel başkan çağıran, açılış yapan CHP karşısında Melikgazi Belediyesi'nin yaptığı 68 tane okul, kütüphane, sağlık alanı, sosyal tesis. Ortalama 20'şer kişi alsa derslikleri, kaç bin kişiye hitap ettiğini görürsünüz. Şimdi bir tarafta Adana Büyükşehir Belediyesi, bir tarafta bir ilçe belediyesi. Bunun için de Genel Başkan çağrılıyor. Onların yaptığı battıçıktı, aynı şekilde Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu 3 katlı alt geçitler, üst geçitler. CHP ile AK Parti arasındaki farkı herhalde anlatmaya bu iki resim yeter."

'ADANA'NIN GELECEĞİ HUSUSUNDA KARA KARA DÜŞÜNMEK İCAP EDER'

Özhaseki, "Daha önce biz, "Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri hiçbir şey yapmıyorlar" diyorduk. "Heykel yapıyorlar sadece" diyorduk. "İçeride kavgalar, tacizler, tecavüzler var" diyorduk. Bundan birkaç ay önce galiba burada gördüm 11 tane arkadaş dizilmişler tek katlı bir kreşin temelini atıyorlardı. Tebrik ettik başlıyorlar, iyi bari diye. Şimdi ortaya çıkan 9 tane büyük eser ne yazık ki bu. Adana'nın geleceği hususunda herhalde hepimizin kara kara düşünmesi icap eder diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı