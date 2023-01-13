AK Parti'li Taş, milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa etti

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)- AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekili aday adayı olabilmek için il başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, görevinden istifa etti. İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Taş, "2018 yılı mart ayından bu yana büyük bir onur ve heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevimden, yine teşkilatlarımızın emrinde, ülkemizin hizmetinde koşabilmek adına, 2023 Yılı Genel Seçimleri Milletvekilliği Aday Adaylığım dolayısıyla bugün itibarıyla ayrılmış bulunduğumu kamuoyunun bilgilerine arz ediyorum" dedi.

DHA'ya açıklama yapan AK Parti'li Taş, il başkanlığında 5 yıllık görev süresini tamamladığını belirterek, "Allah'ın izniyle inşallah bayrağı devrediyorum. Genel merkezimizin takdir ettiği bir başkanımız da artık göreve başlayacak. Biz yine her zaman kanımızın son damlasına kadar Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Benim gerekçem, milletvekilliği aday adaylığı için partideki görevimi bayrak değişimi olarak devrediyorum" diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevi için yeni ismin, Genel Merkez tarafından yapılacak temayül yoklaması sonrası gelecek hafta belli olması bekleniyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı