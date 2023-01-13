AK Parti'li Taş, milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa etti

AK Parti'li Taş, milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa etti

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekili aday adayı olabilmek için il başkanlığı görevinden istifa etti.

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)- AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekili aday adayı olabilmek için il başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, görevinden istifa etti. İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Taş, "2018 yılı mart ayından bu yana büyük bir onur ve heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevimden, yine teşkilatlarımızın emrinde, ülkemizin hizmetinde koşabilmek adına, 2023 Yılı Genel Seçimleri Milletvekilliği Aday Adaylığım dolayısıyla bugün itibarıyla ayrılmış bulunduğumu kamuoyunun bilgilerine arz ediyorum" dedi.

DHA'ya açıklama yapan AK Parti'li Taş, il başkanlığında 5 yıllık görev süresini tamamladığını belirterek, "Allah'ın izniyle inşallah bayrağı devrediyorum. Genel merkezimizin takdir ettiği bir başkanımız da artık göreve başlayacak. Biz yine her zaman kanımızın son damlasına kadar Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Benim gerekçem, milletvekilliği aday adaylığı için partideki görevimi bayrak değişimi olarak devrediyorum" diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevi için yeni ismin, Genel Merkez tarafından yapılacak temayül yoklaması sonrası gelecek hafta belli olması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Siyaset
Sarıgül: Cumhurbaşkanı'na o ağır sözleri kabul etmemiz söz konusu değil
Sarıgül: Cumhurbaşkanı'na o ağır sözleri kabul etmemiz söz konusu değil
Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışan kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışan kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz
Fatih Erbakan: Ucube bir modeli ortaya koyuyorlar
Fatih Erbakan: Ucube bir modeli ortaya koyuyorlar
Sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Bakan Soylu: Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir
Bakan Soylu: Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir
İYİ Parti lideri Akşener, taburcu oldu
İYİ Parti lideri Akşener, taburcu oldu
Bakan Akar: İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz
Bakan Akar: İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz