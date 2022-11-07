AK Parti'li Usta: Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin itibarını düşürmeye çalışmasın

Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bizim gidip Amerika'dan, İngiltere'den para istememize gerek yok. Bunu Kılıçdaroğlu'nun da iyi anlaması gerekiyor. Gidip oralarda dolaşarak Türkiye'nin itibarını düşürmeye çalışmasın" dedi.

Bilecik'te düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MKYK üyeleri Davut Coşkun Siviloğlu ve Mehmet Ali Zengin, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Yardımcısı Usta, daralan ekonomilere rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin tamamen sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla kendi sivil anayasasını yapabilme gücüne sahip bir Türkiye olması gerekiyor. Daralan ekonomilere rağmen büyümeye devam ediyoruz. 2023 yılında çok daha güçlü bir ülke haline getirmeye hazırız. Bizim gidip Amerika'dan, İngiltere'den para istememize gerek yok. Bunu Kılıçdaroğlu'nun da iyi anlaması gerekiyor. Gidip oralarda dolaşarak Türkiye'nin itibarını düşürmeye çalışmasın. Tam tersine kendi itibarını düşürerek ülkeye dönmüştür" diye konuştu.

'GELEN TALİMATLARLA KONUŞUYOR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu söylemlerini de eleştiren Usta, "Birkaç gün önce bizim cari açığımızın uyuşturucu satışıyla kapatılmaya çalışıldığını iddia etti, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu. Böyle bir acziyet olabilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? İktidara geldiğimiz günden bu yana yaptığımız mücadeleyle biz bu ülkedeki uyuşturucunun bitirilmesi için büyük bir mücadelenin içine girdik. Tüm terör örgütlerinin tüm geçim kaynağı maalesef bu uyuşturucudur. İşte onların pazarını kapatmaya çalıştığımız için sesi ana muhalefet partisi liderinden duyuyoruz. Çok acı ve çok yazık. Birilerinin talimatlarıyla yurt dışından gelen talimatlarla bilemiyoruz. O 6'lı masaya gelen talimatlarla bunları konuşuyor. Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz bu ülke için üretmeye hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

'CHP'NİN SAMİMİYETSİZLİĞİ ORTAYA ÇIKTI'

Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Usta, şöyle konuştu:

"Bu işin güvencesi ancak anayasa değişikliği ile olur dedik. Geçtiğimiz hafta heyetler ziyaretler yapıldı. Karşılıklı görüşler sunuldu ve CHP'nin samimiyetsizliği ortaya çıktı. "Biz yokuz" dediler. Tabi işin içine biz ailenin de korunmasını koyduk. Bu önemli neden derseniz dünyada artan bir İslam düşmanlığı ve karşıtlığı var. Dünyada artan, aileyi yok etme projeleri var. Birtakım lobi faaliyetleriyle kadın erkek cinsiyetleriyle yeni cinsiyetlerin oluşturma çabaları var. Biz de dedik ki "Buyurun, gelin; aileyi güvence altına alacak bir anayasa değişikliğine de bunu ekleyelim. Tüm Türkiye'de ve dünya kamuoyuna örnek olacak bir değişikliğe örnek olacak bir olaya imza atalım" dedik. Gördüğünüz gibi samimiyetsizlikle bu işten yan çizdiler. Bunu böyle olacağını elbette ki biliyoruz. Çok eski bir tarihten bahsetmiyoruz. 18-20 yıl öncesinin Türkiye'sinden bahsediyoruz. Daha bir yıl önce eski dönem bakanlık yapmış bir CHP'linin çıkıp "Bir başörtülü hakim bana nasıl adaletli davranacak, endişe içindeyim" diyecek kadar hala içindeki bu öfkeyi ve nefreti bitiremediklerini görüyoruz. Bu ülkenin böyle bir sorunu yok."

Toplantı sonrası Vali Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret eden heyet, esnaf ziyareti yaparak talep ve görüşleri dinledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı