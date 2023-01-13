AK Parti'li Uygur: İsveç'teki vahim olayı lanetliyorum

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsveç'te yaşananlara ilişkin, "Bu vahim ve bu iğrenç olayı lanetliyorum" dedi.

Trabzon'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti, annesi Ayşe Bülbül ile görüştü. Uygur ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programına katıldı. Burada konuşan ve İsveç'te yaşanan olaylara değinen Uygur, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik gerçekleştirilen o iğrenç olayı kınayarak sözlerime başlıyorum. Tabi İsveç'in NATO üyeliğinin söz konusu olduğu bu dönemde Madrid'deki bizim kesin ve kararlı tutumumuz orada zapta alınan o mutabakatın aksine olarak İsveç'te böyle elim fecaat bir olayın gerçekleştirilmesi bu alenen aymazlıktır. Biz bu manada hem de PKK terör örgütünü lanetliyoruz hem de İsveç hükümetini kınıyoruz ve sorumluluğunu ve gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu olay da bir kere daha bizim bu mücadeledeki haklılığımızın ve kararlılığımızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Uzun yıllar boyunca terörle mücadele etmiş bir ülke olarak hem toprak güvenliğimizi, bütünlüğümüzü, hem sınırlarımızı koruma anlamında terörle mücadeledeki kararlılığımızı, haklılığımızı bir kere daha göstermiştir. Bu vahim ve bu iğrenç olayı lanetliyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı